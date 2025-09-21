Cuatro empresas concurren a la licitación del Estadio de Atletismo de Nueva Andalucía de Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro empresas han presentado sus ofertas para optar a la licitación de las obras del Estadio de Atletismo de Nueva Andalucía, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), con un presupuesto de más de 12,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El concejal de Obras, Diego López, ha subrayado en una nota que esta concurrencia empresarial "refuerza la transparencia y competitividad del procedimiento, garantizando que el proyecto se desarrolle en las mejores condiciones técnicas y económicas".

La actuación contempla la construcción de una pista de atletismo homologada de 400 metros y ocho calles, apta para acoger competiciones oficiales de ámbito nacional. En el interior de la pista se instalará un campo de fútbol 11 de césped artificial, lo que dotará al futuro complejo de una mayor polivalencia.

Asimismo, el proyecto incluye un edificio anexo con un graderío cubierto para mil espectadores y dos plantas que albergarán vestuarios, zona de gimnasio, sala de conferencias, espacios para clubes deportivos, cafetería, oficinas administrativas, áreas técnicas y una pista de calentamiento cubierta de 640 metros cuadrados.

Las obras abarcarán también la urbanización integral de la parcela, con accesos, un aparcamiento con capacidad para 64 vehículos, zonas ajardinadas y de esparcimiento, alumbrado, drenajes, pavimentación y cerramiento perimetral. Además, el recinto quedará conectado con el paseo fluvial del río Guadaiza, integrando así el nuevo equipamiento en su entorno y ampliando los espacios libres de uso ciudadano.

El contrato establece un hito parcial a los 12 meses del inicio de las obras, en el que deberán estar finalizadas la pista de atletismo y el campo de fútbol, con el objetivo de que estas instalaciones puedan ponerse en funcionamiento antes de la conclusión total del proyecto.