Cuatro heridos en una colisión frontal de dos vehículos en Casares (Málaga). - CPB MÁLAGA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultados heridas, una de ellas incluso ha tenido que ser excarcelada de un coche, en una colisión frontal producida este sábado entre dos vehículos en el término municipal de Casares (Málaga).

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, los hechos han sucedido alrededor de las 15,00 horas en la MA-8300, a la altura del punto kilométrico 8.

La dotación del CPB de Estepona (Málaga) ha intervenido en dicha colisión, tras ser requerida por la Policía Local. También se han desplazado a la zona los servicios sanitarios y efectivos de la Guardia Civil.

Según los bomberos, hay cuatro personas heridas, tres de ellas han salido por sus propios medios de los vehículos, mientras que a una ha sido necesario excarcelarla. Además, estos efectivos han colaborado en la retirada de los coches de la vía.