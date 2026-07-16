El Cuerpo de Bomberos de Málaga incorpora 50 nuevos efectivos y cierra una plantilla de 306 efectivos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento junto a los nuevos funcionarios incorporados. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga incorporará en las próximas semanas a 50 nuevos funcionarios, por lo que la plantilla quedará compuesta por 306 efectivos.

Se trata de la promoción que acaba de completar el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam) que debían realizar antes de tomar posesión del puesto, previsiblemente a lo largo del próximo mes de julio.

El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, ha asistido junto a responsables y profesores de la Espam y mandos del Real Cuerpo de Bomberos al acto de clausura del curso de formación en el Parque Central de Bomberos, situado en la barriada de Martiricos.

Este curso es la última prueba prevista en la convocatoria de plazas de bomberos publicada en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023.

Estos 50 nuevos funcionarios se sumarán a los 40 que se incorporaron en diciembre de 2023, así como a los cuatro oficiales técnicos que tomaron posesión el pasado mes de mayo. Además, en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, se contemplan otras 45 plazas, y en la oferta de empleo público de 2026 se está trabajando en la propuesta de 40 más.

En paralelo, se ha completado el proceso de reclasificación profesional de 162 bomberos, estando en marcha el proceso de otros 23 que quedaron pendientes en la anterior convocatoria porque aún no reunían los requisitos. En julio de 2024 entró en vigor el nuevo reglamento que regula la organización interna y el funcionamiento del servicio