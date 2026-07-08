Los cuerpos de las dos mujeres hallados en una vivienda incendiada de Mijas (Málaga) presentan heridas por arma blanca

Vivienda de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas donde se investigan las muertes de dos personas en un incendio. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres, madre e hija, cuyos cadáveres han sido encontrados en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentan heridas por arma blanca.

Así lo han confirmado fuentes del instituto armado, que han precisado, que, no obstante, las causas de la muerte se determinarán una vez se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML), donde los cuerpos han sido trasladados.

Otras fuentes consultadas han explicado a Europa Press que ninguna de las dos mujeres, de unos 60 y 30 años, constaba en el sistema Viogén. No obstante, la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, incluida, la violencia de género.

Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.