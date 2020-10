Cuevas de San Marcos destaca que Junta estudie el cribado masivo y recuerda la petición de autoconfinamiento voluntario

Recuerda la recomendación hecha hace dos semanas a sus vecinos para el autoconfinamiento voluntario y evitar salir del municipio

El alcalde del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, José María Molina, ha destacado este jueves que la Junta de Andalucía se haya puesto en contacto para informarle de que están valorando la realización del cribado masivo solicitado ante el incremento de casos de COVID-19.

Así, después de que solicitara una respuesta a esa petición o de lo contrario se planteaba incluso la contratación de una empresa externa especializada, pese a no tener competencias, Molina ha indicado a Europa Press que el Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con él para indicarle que están "valorando la posibilidad de realizar ese cribado" ya que sí se ha detectado un mayor número de positivos sin relación con la residencia de mayores.

"La verdad es que ya me siento más tranquilo, que estén valorando esa posibilidad de hacer el cribado ante el aumento de casos. Yo demandaba esa información y habrá que esperar a los próximos días para tener noticias", ha expuesto, al tiempo que ha agradecido el contacto con el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista.

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud y Familias, el municipio, con 3.648 habitantes, tiene una tasa de 3.591 por cada 100.000 habitantes. El número total de confirmados con COVID-19 es de 168 (78 en los últimos siete días), con once curados y ocho fallecidos.

AUTOCONFINAMIENTO VOLUNTARIO Y RECOMENDACIONES

El alcalde ha recordado la recomendación hecha pública hace dos semanas y media a la población para su autoconfinamiento voluntario hasta nueva orden con el fin de frenar la tendencia ascendente en el número de positivos por COVID-19 en la localidad.

Así, instó a evitar desplazamientos a localidades vecinas, si no es estrictamente necesario; y no realizar, en la medida de lo posible, reuniones familiares, eventos bodas, bautizos, visitas a otros domicilios, de manera que no se superen las seis personas en caso de que sean necesarias este tipo de reuniones.

También pidió el regidor cuevacho que se eviten las aglomeraciones en la entrada y salida del colegio, escuela infantil e instituto y en cualquier establecimiento y que en los comercios se cumpla con el aforo en el interior de los mismos.

Incluso, hizo un llamamiento a los negocios de restauración para que se anule "completamente" el servicio de barra, manteniéndose la actividad en las mesas siempre que se garantice la distancia de seguridad. "Todos tenemos que tener responsabilidad para evitar que se propaguen los contagios", ha sostenido.

Este municipio, ha reiterado el regidor, ya cerró parques y jardines, las instalaciones deportivas y el mercadillo. Además de anular todas las actividades municipales y mantener la fumigación de las calles del pueblo.

Como novedad sí ha explicado una serie de medidas y recomendaciones ante el Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, de manera que se ampliará el horario del cementerio para que no haya acumulación de personas. De lunes a domingo será de 07.30 a 19.00 horas.

Molina ha pedido que se cumpla "estrictamente" el aforo en el tanatorio (diez personas dentro y 25 fuera) y en la iglesia (25 personas). Igualmente, recuerda que cualquier persona que haya estado en contacto directo con un positivo en coronavirus deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias y tendrá que confinarse hasta conocer las recomendaciones médicas.

Por último, ha incidido en el uso obligatorio de mascarillas y en que el no cumplir con el aislamiento domicilio es un delito contra la salud pública que conllevará sanciones por parte de la Guardia Civil en el caso de esta localidad. "Apelamos al civismo y la responsabilidad de todos los cuevachos", ha finalizado.