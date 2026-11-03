El cupón de la ONCE celebra los 250 años del Colegio de Abogados de Málaga con toda España

Presentación del cupón de la ONCE dedicado a los 250 años del Colegio de Abogados de Málaga. - ONCE

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes, día 10 de noviembre, al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en su 250 aniversario.

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, han presentado la imagen de este cupón a la decana del colegio, Flor Carrasco, en un acto que ha tenido lugar en la sede colegial.

Cinco millones de cupones reproducen la imagen corporativa del Ilustre Colegio de abogados acompañado de un 250 que marca su efeméride, junto al lema 'Orgullo de abogacía malagueña', y situándolo como una de las instituciones "con más solera en la capital de la costa del sol", han indicado.

Unos cupones con los que la ONCE quiere poner en valor "el papel del Colegio en nuestra Málaga tal y como la conocemos hoy, además del servicio prestado a tantos malagueños", según destacó el director de la ONCE en su intervención.

"Este cupón quiere rendir homenaje a todos aquellos que pasaron por el colegio, y a quienes aún hoy siguen llevando por bandera a Málaga y su profesión, que es fundamental para el ejercicio de nuestras libertades y de una sociedad democrática saludable. Esto ha sido así desde su creación, en 1776, siendo un actor fundamental en la Historia de Málaga y gozando de una relevancia nacional difícil de obviar", ha destacado Marcelo Rosado.

La decana ha destacado que "hay algo realmente hermoso en pensar que 250 años de nuestra historia van a viajar por toda España en cinco millones de pequeños cupones. Detrás de esa cifra hay muchas generaciones de abogados y abogadas, miles de historias personales y esa bendita manía, tan nuestra, de complicarnos la vida para hacer un poco menos difícil la de los demás".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.