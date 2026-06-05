El cupón de la ONCE presume de Revello de Toro en toda España

Presentación del cupón 'Año Revello' con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el delegado y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez y Leonor Basallote - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo jueves, 11 de junio, al pintor malagueño Félix Revello de Toro, pintor y gran retratista oficial de la segunda mitad del siglo XX, con motivo del centésimo aniversario de su nacimiento en Málaga.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado este viernes la imagen de este cupón al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al director-gerente del museo Revello de Toro, Elías de Mateo, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y al que ha asistido también el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta tercera del Consejo Territorial, Leonor Basallote, además de representantes del mundo del arte y las principales entidades sociales malagueñas.

Martínez se ha mostrado orgulloso de poner en valor la figura de Revello de Toro en toda España a través de los cinco millones de cupones que llevan como imagen el retrato a dibujo del autor, símbolo de su museo en la capital malagueña, acompañado de su emblemática firma.

"Es un reconocimiento a la espectacular obra artística y contribución histórica de Félix Revello, que fue además de un alma creativa, testigo y cronista de la Historia de España más contemporánea", ha valorado el delegado de la ONCE.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado sobre el pintor malagueño "su calidad humana, además de su gran talento, que empezó desde muy joven a pintar y que le ha llevado por la senda del éxito a lo largo de su vida".

De la Torre también destacó la apertura del Museo Revello de Toro hace 16 años: "Estamos orgullosos de que la ciudad cuente con un espacio dedicado a su obra, un artista que nunca ha perdido el contacto con sus raíces; la imagen escogida para el cupón es precisamente la que identifica a este museo, lo que viene a reforzar aún más la figura del pintor y su vinculación con su Málaga natal".

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".