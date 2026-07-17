Los Cursos de Verano de la UMA cierran con actividades de cine, música e innovación

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MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA), organizados por su Fundación General (Fguma), concluirá en la tarde de este viernes con una agenda de actividades culturales de libre acceso entre las que se encuentran actividades relacionadas con el cine, patrimonio musical, innovación tecnológica, motor y solidaridad.

Así, el Cine Albéniz acogerá, a partir de las 18,00 horas, la master class 'Clasicismo y vanguardia en el cine español', impartida por el guionista y director Pablo Berger, uno de los cineastas españoles con mayor reconocimiento internacional.

La sesión incluirá la proyección de 'Robot Dreams', película nominada al Óscar y galardonada con el Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado, seguida de un coloquio con Berger y el director-gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar.

La Sala Fundación Unicaja María Cristina será escenario, también a las 18,00 horas, de la conferencia magistral 'La música de patrimonio artístico malagueño', dirigida por la pianista e investigadora Paula Coronas, coincidiendo con el 125 aniversario del fallecimiento del compositor malagueño Eduardo Ocón y Rivas.

La sesión combinará música en directo y conversación con el periodista de RTVE Moisés Rodríguez, en una propuesta dedicada a recuperar y difundir el patrimonio musical malagueño y la huella de los principales compositores vinculados a esta tradición.

La innovación y el talento universitario tendrán un papel protagonista con el encuentro 'Ingeniería y Motor Sport: ¡La fuerza de la ilusión!', que ofrecerá el expiloto y empresario Jaime Alguersuari Tortajada a las 18,30 horas en el Museo Pompidou Málaga.

Posteriormente, a las 20,30 horas, la plaza de Muelle Uno acogerá la presentación oficial del nuevo monoplaza MA26RT, desarrollado por Málaga Racing Team (MART), la escudería de la Universidad de Málaga. El vehículo, diseñado íntegramente por más de 70 estudiantes de distintas titulaciones, representará a la UMA en las competiciones internacionales de Formula Student que se celebrarán esta temporada en España y Croacia.

Como clausura de esta vigesimocuarta edición, se celebrará el Girasoul Fest, un concierto solidario a beneficio de la Fundación Cudeca, que tendrá lugar en El Balneario, en los Baños del Carmen, desde las 20,30 horas con la apertura de puertas a las 19,30. Sobre el escenario actuarán Vicky King Band y 90Roll, en una noche que unirá música en directo y compromiso social.