Los cursos de verano de la UMA en Ronda (Málaga) profundizarán en la salud de la piel, la desinformación y la legión

Cursos de la UMA en Ronda - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Málaga y su Fundación General (Fguma) vuelven a convertir a la ciudad de Ronda (Málaga) en un espacio de debate riguroso y de análisis académico con los Cursos de Verano que se desarrollarán del 7 al 10 de julio. El Convento de Santo Domingo acogerá una programación centrada en la salud de la piel y su cuidado frente al clima; la desinformación y el control de narrativas y el papel de La Legión en operaciones internacionales.

Todo ello es posible a través de la colaboración del Ayuntamiento de Ronda y el patrocinio de la Fundación Unicaja. En la presentación de la oferta estival en esta sede han participado Margarita Pavía, concejala de Universidades de Ronda, según han informado desde la UMA en un comunicado.

Así como Salvador Pérez, vicerrector de Doctorado y Posgrado de la Universidad de Málaga; Macarena Parrado, subdirectora de la Fguma; Enrique Gómez-Puig, responsable de Educación de la Fundación Unicaja, y los directores de dos de los seminarios Magdalena Troya y Manuel Guerrero.

La seguridad informativa estará presente con el curso 'Desinformación y control de narrativas', dirigido por Álvaro Serrano Sáez de Argandoña, director de Inteligenia y especialista en ciberinteligencia. El seminario analizará el impacto de las campañas de desinformación en las democracias contemporáneas, así como el papel de las redes sociales, la inteligencia artificial y las estrategias de manipulación informativa en la erosión de la confianza institucional.

Entre los participantes figuran los distinguidos periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val. La dimensión internacional tendrá protagonismo con 'Ejército y sociedad: el papel de La Legión en operaciones internacionales', bajo la coordinación de Manuel Guerrero, embajador de la Marca Ejército, Premio Legión Española 2025 y director de Charry TV.

El curso reunirá a destacados mandos del Ejército de Tierra para analizar la evolución de las misiones internacionales en las que ha participado La Legión desde los años noventa, poniendo el foco en escenarios como los Balcanes, Afganistán, Líbano, Mali o el actual contexto geopolítico europeo marcado por la guerra de Ucrania. Entre los ponentes destacan el Teniente General Carlos Melero Claudio y el Teniente General Julio Salom Herrera.

Por último, el 9 y 10 de julio será el turno de la divulgación científica. El seminario 'Clima, piel y salud. Fotoprotección integral más allá de la crema' está dirigido por Magdalena de Troya, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, jefa de Servicio en el Hospital Universitario Costa del Sol y directora del proyecto Soludable.

Se trata de una iniciativa orientada a fomentar hábitos de exposición solar saludables para prevenir el cáncer de piel y otras patologías asociadas a la radiación ultravioleta. La propuesta promoverá una visión transversal de la fotoprotección en la que convergen disciplinas como la dermatología, la salud pública, la sostenibilidad, la nutrición y el urbanismo.

Además, incluirá dos talleres prácticos que complementarán el contenido divulgativo y formativo del curso. La matrícula está abierta a través de la web fguma.es y la asistencia es gratuita, no obstante, aquellas personas que quieran obtener un certificado oficial de la Universidad de Málaga deberán abonarlo.