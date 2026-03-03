Cútar (Málaga) conmemora el Día Internacional de la Mujer con una jornada en torno a las mujeres nazaríes

La Diputación de Málaga apoya por segundo año esta iniciativa que reúne a varias investigadoras para reflexionar sobre el papel y el legado de las mujeres nazaríes - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El municipio malagueño de Cútar, en la comarca de la Axarquía, conmemora el Día Internacional de la Mujer con el II Encuentro 'Mujeres nazaríes y moriscas, portadoras de la tradición rural'. La Diputación de Málaga apoya esta iniciativa del Ayuntamiento de Cútar que el sábado 14 de marzo reunirá a varias investigadoras para reflexionar sobre el papel y el legado de estas mujeres en una serie de conferencias y la presentación de un documental.

En esta nueva edición, el encuentro continúa profundizando en la huella invisible de las mujeres que habitaron y sostuvieron la vida en las alquerías del antiguo Reino de Granada durante los siglos XV y XVI.

La iniciativa busca visibilizar la agencia femenina en el ámbito rural andalusí y morisco, reconociendo su papel como guardianas de la cultura, la economía doméstica y la memoria colectiva. Un legado que, siglos después, todavía resuena en los hábitos y costumbres de muchos municipios andaluces.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la inauguración institucional a cargo de María del Carmen Moreno Córdoba, vicepresidenta de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, y del alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida.

Ambos darán paso a un programa académico que arrancará con una ponencia de la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Granada, Adela Fábregas García, quien abordará el papel de la mujer en la economía productiva nazarí y su participación en el ámbito laboral y social.

La seguirá la historiadora Isabel Rodríguez Alemán, quien pondrá el foco en el ámbito local con su estudio sobre la vida de las moriscas en Cútar, conectando la historia con el territorio que acoge el evento.

Completará las intervenciones académicas María Elena Díez Jorge, catedrática de Historia del Arte de la UGR, que ofrecerá una mirada íntima a los hogares y las ropas de las moriscas, revelando cómo el espacio doméstico y la indumentaria eran también reflejo de identidad y resistencia.

La jornada, moderada por la filóloga Lucía Parrado Domínguez, culminará con una mesa redonda donde las ponentes debatirán con los asistentes, fomentando el diálogo entre el pasado y el presente.

Como broche de oro, a las 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar acogerá una clausura escénica contando con la participación de María Lozano García, Nieves Pineda Lozano, Lucía Parrado Domínguez y Beatriz Parrado Domínguez.

Los interesados en asistir pueden inscribirse hasta el 12 de marzo por correo electrónico a centroalqueriadecutar@gmail.com indicando nombre, apellidos y número de contacto, indicando en el asunto "Inscripción mujeres Cútar". Más información en el teléfono 674 75 20 07.