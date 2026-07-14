Declarado un incendio forestal en Alhaurín El Grande (Málaga)

Incendio en Alhaurín El Grande - INFOCA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado en la tarde de este martes en localidad malagueña de Alhaurín El Grande.

Así, según han informado en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 15,15 horas en el paraje Río Fahala del citado municipio malagueño.

De inmediato, hasta el lugar del incendio se han desplazado un helicóptero pesado, uno ligero, un camión autobomba y 43 efectivos por tierra.