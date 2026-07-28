Declarado un incendio forestal en un paraje de Casabermeja (Málaga)

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Imagen de un incendio en Casabermeja.
Imagen de un incendio en Casabermeja. - INFOCA
Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 28 julio 2026 18:00
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MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la estabilización y control de un incendio declarado este martes en un paraje del municipio malagueño de Casabermeja.

El incendio ha sido declarado a las 13,35 horas en el paraje Los Portales, según la información facilitada por EMA Infoca a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Hasta el lugar se han desplazado tres helicópteros, uno pesado, otro semipesado y un tercero ligero; además de cuatro aviones de carga en tierra, 66 efectivos por tierra y tres autobombas.

Por otro lado, el Plan Infoca ha dado por controlado sobre las 15,15 horas el incendio declarado sobre las 13,00 horas de este martes también en un paraje del municipio malagueño de El Borge, en concreto en La Alquería. En la zona se mantienen algunos efectivos para su remate y liquidación.

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