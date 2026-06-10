Declarado un incendio forestal en Ronda (Málaga)

Incendio declarado en Ronda (Málaga) - INFOCA

RONDA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de un incendio declarado en el municipio malagueño de Ronda.

El fuego, que se ha declarado en la tarde de este miércoles, se habría iniciado en la cuneta de una carretera en el citado municipio malagueño y se ha extendido hasta las zonas de vegetación más próximas a la vía, según han señalado desde el Plan Infoca a Europa Press.

En el lugar del fuego trabajan para su extinción un grupo de seis bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado.