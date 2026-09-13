Declarado un incendio en el paraje Ermita del Rosario de Benahavís (Málaga) que moviliza a cuatro medios aéreos

Incendio declarado en Benahavís (Málaga) el 13 de septiembre. - PLAN INFOCA

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado aproximadamente a las 13,07 horas de este domingo, 13 de septiembre, en el paraje Ermita del Rosario de la localidad malacitana de Benahavís, y que ha provocado el desplazamiento de cuatro medios aéreos.

Según han indicado fuentes del Plan Infoca en su cuenta de 'X', recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros semipesados, uno ligero y uno pesado para tratar de controlar los fuegos.

Además, por vía terrestre se encuentran realizando labores de extinción 23 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos BrigadaS de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un agente medioambiental y una autobomba.