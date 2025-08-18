Declarado un incendio en el paraje Monte Coronado de Málaga capital

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este lunes en el paraje Monte Coronado de Málaga capital.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 19.14 horas y afecta a una zona de matorral.

Hasta el lugar se han desplazado por parte del Infoca un helicóptero ligero y otro pesado, dos grupos bomberos forestales, dos brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas.

De igual modo, también están en el lugar efectivos de bomberos del Parque Central (Martiricos) con una autobomba. Además, están actuando dotaciones de Policía Local.