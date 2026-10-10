Denunciadas varias personas en Málaga en el dispositivo contra las concentraciones ilegales de vehículos

Dispositivo contra las concentraciones ilegales de vehículos en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha llevado a cabo durante la noche de este pasado viernes y la madrugada de este sábado un nuevo dispositivo de control orientado a la labor preventiva y de actuación en posibles concentraciones de vehículos en la zona de la carretera Azucarera-Intelhorce, así como en el recinto ferial de Cortijo de Torres, Universidad y en el entorno del centro comercial Ikea. En el marco de este dispositivo, han interpuesto un total de siete denuncias por infracciones a la normativa de circulación.

Este operativo, han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado, se le suman las investigaciones en redes sociales y fuentes abiertas de Internet, que permiten identificar comportamientos temerarios realizados en estas quedadas ilegales de vehículos tipo 'tuning' y de dos ruedas.

Durante el operativo, coordinado con el Grupo de Investigación y Protección (GIP), se intervino a las 23,50 horas ante una concentración de al menos 80 vehículos localizada en la calle Gambia, paralela a la carretera Azucarera-Intelhorce, para proceder al despeje de la zona.

Además de los dispositivos estáticos y dinámicos de control de vehículos de dos y cuatro ruedas, se realizaron controles de velocidad y alcoholemia. Como resultado del operativo en materia de tráfico, se tramitaron un total de siete denuncias por infracciones a la normativa de circulación.

En concreto, entre ellas, destacan dos denuncias por conducir un ciclomotor levantando la rueda delantera; otras dos por no haber sometido el vehículo a la inspección técnica periódica (ITV); una por no respetar las señales del agente de la autoridad; una por conducción temeraria y otra por incumplir la obligación de asegurar el vehículo.

Asimismo, en el marco del despliegue preventivo, los agentes intervinieron en un accidente de circulación en el parque empresarial Trévenez, donde un vehículo que realizaba una conducción anómala acabó estrellándose en una rotonda, y cuyos ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve.