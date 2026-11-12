DES 2027 reunirá a más de 15.000 directivos en Málaga en su nueva edición para impulsar la competitividad empresarial

Imagen de una de las ediciones de DES - Digital Enterprise Show 2027. - DES - DIGITAL ENTERPRISE SHOW 2027

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

DES - Digital Enterprise Show 2027, el principal evento tecnológico para impulsar la competitividad empresarial, prepara su próxima edición para convertir Málaga en el "epicentro" dónde debatir como utilizar la tecnología para competir durante la próxima década. Del 8 al 9 de junio en Fycma, el encuentro reunirá a más de 15.000 directivos y líderes empresariales que acudirán "en busca de conocimiento, estrategias, soluciones tecnológicas y partners para mejorar la toma de decisiones y construir organizaciones más competitivas".

Para ello, DES 2027 ha convocado en su primer Consejo Asesor en Madrid a firmas líderes como Orange Empresas, Microsoft, Fhios, T-systems, Hitachi, LinkedIn, PwC, Adobe, Kyndryl, entre muchas otras, para sentar las bases de su undécima edición. Según ha informado la organización en una nota, "la próxima ola tecnológica no estará definida por quién adopte más herramientas, sino por quién sea capaz de repensar su negocio alrededor de ellas". De este modo, ha señalado que las organizaciones que identifiquen cómo la IA, la automatización, la robótica o el análisis de datos puede cambiar su forma de competir, liderarán la próxima década.

Bajo esta premisa, la undécima edición de DES 2027 llevará como lema 'Make Smarter Business Moves', con el objetivo de poner en relieve la importancia de tomar decisiones empresariales inteligentes para anticiparse a los cambios y convertir las capacidades tecnológicas en resultados medibles.

Tras una década impulsando la competitividad empresarial a través de la tecnología, DES 2027 busca "conectar al tejido empresarial español con referentes internacionales, casos de éxito, y proveedores tecnológicos de todo el mundo", ha explicado la entidad.

Según ha afirmado la directora de DES, Sandra Infante, "las empresas afrontan el desafío de seguir creciendo, mejorar su productividad, captar nuevos clientes y gestionar el talento".

"Desde DES, queremos dar un salto más allá de la tecnología y poner el foco en este núcleo del negocio. En esta edición vamos a reconectar a los líderes empresariales para que no solo debatan sobre del futuro, sino para que aprendan a identificar prioridades, dónde invertir y cómo traducir la aplicación concreta de cada tecnología en éxito empresarial", ha trasladado.

UNA AGENDA ESTRATÉGICA PARA MÁS DE 15.000 DIRECTIVOS

En esta nueva edición, DES 2027 regresa a Málaga para situar a los responsables de las principales áreas de negocio en el centro. El encuentro contará con agendas especializadas para los distintos perfiles directivos, "atendiendo a sus prioridades estratégicas y a los retos que afrontan en sus respectivas organizaciones".

Así, los DES es un evento de: CEO tendrán un protagonismo destacado, con contenidos orientados al crecimiento empresarial, la definición de estrategias y la evolución de los modelos de negocio.

Junto a ellos, los CIO abordarán cómo priorizar las inversiones tecnológicas, escalar las soluciones digitales y convertirlas en herramientas para la transformación de las compañías.

Por su parte, los CMO profundizarán en las estrategias para captar y fidelizar clientes; los CSO, responsables de ventas, analizarán cómo incrementar los ingresos y mejorar el rendimiento comercial; y los CHRO pondrán el foco en la gestión del talento, el liderazgo y la adaptación de los equipos a los nuevos entornos de trabajo.

Así, los asistentes conocerán experiencias reales sobre cómo mejorar la eficiencia de sus operaciones, optimizar los recursos, desarrollar nuevas líneas de negocio, reforzar las relaciones con los clientes o adaptar sus organizaciones a un entorno económico cada vez más cambiante.

Todas estas cuestiones se examinarán en el Digital Business World Congress, el foro de referencia sobre digitalización y estrategias empresariales, que este año pondrá el foco en la transformación del entorno empresarial a través de la inteligencia artificial, la tecnología y la geopolítica.

Desde la colaboración entre agentes de IA, robots y personas como una nueva fuerza laboral; la importancia de los activos físicos y las capacidades propias como ventaja competitiva frente a la IA; hasta el papel estratégico del CTO en el diseño de arquitecturas tecnológicas orientadas al retorno de inversión.

También se analizará el papel de la energía y la capacidad de computación como factores clave para impulsar la innovación; así como la inteligencia 'geotech' como herramienta para anticipar riesgos y oportunidades en un contexto de incertidumbre geopolítica y fragmentación global.

Para ello, el congreso reunirá a más de 600 expertos internacionales en nueve foros verticales distribuidos en siete auditorios, en los que se abordarán los principales desafíos comunes de las organizaciones desde una perspectiva transversal, analizando las distintas capacidades y combinaciones tecnológicas que pueden contribuir a resolverlos según las necesidades de cada industria.

UNIVERSO DES: CONEXIÓN DE RETOS EMPRESARIALES CON SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Junto al conocimiento y las estrategias compartidas en el congreso, el evento volverá a impulsar el Universo DES, un ecosistema que conectará a los líderes empresariales con las soluciones tecnológicas para mejorar la toma de decisiones y reforzar su competitividad.

Un espacio en el que se presentarán innovaciones en inteligencia artificial, analítica de datos, cloud, ciberseguridad, automatización, digital marketing y software empresarial, junto con propuestas vinculadas al talento, la consultoría y los servicios profesionales.

Todas ellas se presentarán desde una perspectiva orientada a los retos del negocio, mostrando cómo su aplicación puede incrementar la productividad, reducir costes y mejorar el rendimiento de las organizaciones.

DES 2027 reforzará también su papel como plataforma comercial a través de un programa de encuentros entre compradores y proveedores tecnológicos, diseñado para responder a los intereses y necesidades de los participantes, con el objetivo de facilitar las reuniones de negocio de alto valor.

Además, DES volverá a acoger distintas actividades de networking de primer nivel para crear sinergias empresariales. La cita celebrará los European Digital Mindset Awards 2027, que reconocen los proyectos más innovadores y los casos de transformación digital de las organizaciones referentes en la integración de tecnologías con resultados medibles, así como The DES es un evento de: Scale-Up! World Summit, que conectará a startups con inversores y potenciales socios para generar nuevas oportunidades de negocio.