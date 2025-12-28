Desactivado el plan territorial de emergencia de Protección Civil de Málaga tras finalizar avisos por lluvias

Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en la barriada de Los Cardiales en Cártama tras lluvias, a 28 de diciembre de 2025 en Cártama (Málaga, Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que queda desactivado el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga, que se encontraba en fase de preemergencia --situación operativa 0--, al finalizar el aviso amarillo por lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En la capital, el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha atendido desde las 10.00 horas de este pasado sábado y las 00.31 horas de este domingo unas 60 incidencias. En concreto, según han indicado desde el Ayuntamiento, la mayoría están relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en peligro de desprendimiento de fachadas.

Por su parte, la Policía Local de Málaga ha realizado desde este pasado sábado y hasta las 03.00 horas de este domingo, 28 de diciembre, cerca de 70 intervenciones.

Entre otras, destacan las actuaciones en colaboración con el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga a causa de la caída de árboles y el desprendimiento de elementos de fachadas y la vigilancia del cauce de los arroyos de la zona este y del río Campanillas.

Por otro lado, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga, por parte de Protección Civil se realizaron labores de prevención en colaboración con el Real Cuerpo de Bomberos y la Policía Local en los cauces de arroyos y ríos, así como de señalización de zonas de riesgo por acumulación de agua.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.