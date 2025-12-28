Río Guadalhorce alcanza máximo histórico de 5,80 m y Valle del Guadalhorce y Costa del Sol, puntos donde más ha llovido

Río Guadalhorce a su paso por Cártama (Málaga) tras el temporal - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias registradas desde este pasado sábado y la madrugada de este domingo ha dejado, entre otros, la crecida del río Guadalhorce a su paso por Cártama (Málaga), que ha alcanzado su máximo histórico de 5,80 metros. Además, los puntos los donde más ha llovido son el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol.

Así, según la información que maneja la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) recopilado por la Secretaría General del Agua, en cuanto a precipitaciones destaca especialmente Fahala, donde se han acumulado 120,7 litros en 12 horas y donde solo en dos horas --entre las 21.00 y las 23.00 horas, se registraron más de 90 litros--.

Por otro lado, han señalado que la mayor crecida y "la situación más delicada" se ha dado en el río Guadalhorce a su paso por la localidad de Cártama, tanto es así que el calado alcanzó el máximo histórico de 5,80 metros a las 00.55 horas --nivel rojo--, superando los 5,52 metros del pasado marzo de 2025.

De igual modo, han destacado que fue "muy rápido", más de cinco metros en solo dos horas y en caudal se superaron los 1.000 m3/sg. Asimismo, han detallado que a las 22.17 horas, desde el SAIH se envió mensaje de alerta en Cártama a Emergencias; a las 23.00 horas, el nivel había subido a 4,14 metros (nivel naranja); y sobre las 00.55 horas, se alcanzó el nivel máximo de 5,80 metros (nivel rojo).

Más tarde, han precisado, sobre las 04.00 horas, la tendencia era de descenso. Actualmente, el nivel actual es de 3,20 metros (nivel amarillo).

Por otro lado, han destacado que el embalse de Casasola está al 46,5% de su capacidad, plenamente operativo y ha almacenado en torno un hectómetro cúbico (hm3) en este episodio, lo cual significa que "las tareas de limpieza en dicha zona han funcionado muy bien".

También han incidido en que el río Grande "no está regulado, por eso es tan importante ejecutar la presa de Cerro Blanco para su control, una actuación Declarada de Interés General del Estado".

Además, han señalado que en el Río Campanillas "la situación nunca fue preocupante". Al respecto, han indicado que en torno a las 01.00 horas se produjeron lluvias intensas en la zona que motivaron la subida de nivel del cauce a nivel amarillo, pero sobre las 03.00 horas comenzó a bajar.

EMBALSES

Por otro lado, en cuanto a la situación de los embalses, la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra al 46,6% de su capacidad, almacena 533 hm3. En concreto, ha subido unos 12 hm3 desde este pasado sábado.

El Guadalete Barbate almacena 746 hm3 (45,8%) de su capacidad. Ha subido unos nueve hm3 desde la noche anterior. Asimismo, el Tinto Odiel Piedras (TOP) almacena 770 hm3 (67,6% de su capacidad) y ha subido unos siete hm3 desde anoche. Asimismo, en el Guadalquivir se almacenan casi 3.710 hm3 (46,2% de su capacidad). En esta noche han subido apenas unos cuatro hm3.

MÁLAGA

Los embalses de Málaga almacenan 300,6 hm3 (49,8%) de su capacidad. Desde este pasado sábado se han acumulado unos nueve hm3. Así, en La Viñuela han entrado unos 400.000 m3; en la Concepción 3,5 hm3 y en el Conde algo más de dos hm3.

Por último, han incidido en que desde la Junta se está actuando de forma coordinada entre las diferentes consejerías para que los daños sean los mínimos posibles. Además, han trasladado un mensaje de tranquilidad a la población y han pedido a la ciudadanía que extreme todas las precauciones.

Han incidido, además, en que desde la Consejería de Agricultura están vigilantes del nivel de los embalses y la posible crecida de los ríos; así como de los daños que se puedan causar en los cultivos, cauces y caminos.