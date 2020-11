Desconvocado el pleno extraordinario previsto para este martes sobre el futuro de la parcela del Astoria

MÁLAGA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Finalmente no habrá pleno extraordinario este martes, 3 de noviembre, sobre el futuro de la parcela de Astoria-Victoria. El PSOE y Adelante Málaga, que habían pedido esta sesión monotemática, enviaron el pasado viernes, 30 de octubre, un escrito en el que desistían de su solicitud de convocatoria de pleno, después de que en la sesión ordinaria del mes de octubre, celebrada este pasado jueves, fuera abordada esta iniciativa en tres mociones urgentes de los cuatro grupos municipales --PP, PSOE, Adelante y Cs--.

En el escrito dirigido al alcalde, PSOE y Adelante recuerdan que el 9 de octubre ambos grupos decidieron convocar un pleno con carácter extraordinario para debatir sobre el futuro de la parcela y precisan que, en este caso, De la Torre "decidió llevar dicha convocatoria hasta el último día hábil posible, el 3 de noviembre, para restar importancia al mismo".

Añaden que, finalmente, "como ya preveíamos el día que recibimos la convocatoria, este debate se trasladó al pleno ordinario". Así las cosas, continúa el escrito, "toda vez que se ha debatido sobre el futuro del Astoria-Victoria y pese a no cumplirse los puntos que demandábamos en nuestra moción, desistimos de nuestra solicitud de convocatoria de pleno extraordinario", pidiendo que se desconvocara al "carecer de sentido el mismo".

El alcalde, Francisco de la Torre, ya calificó este pleno de "innecesario" al debatirse en la sesión ordinaria y por tener "prácticamente las mismas propuestas"; acusando, además, de "desviar mediáticamente la atención del tema del cierre de Coca-Cola" con esta propuesta cuando fue realizada.

De igual modo, De la Torre aseguró, sobre el futuro de la parcela, que "el propósito" es "seguir a ver qué hay" y según la Junta determine, "actuaremos", asegurando que si hay algo de valor, y lo dicen los técnicos, "lo vamos a conservar".

Frente a ello, la oposición --PSOE y Adelante Málaga-- criticaron al regidor, primero, por el hecho de que no se hubiese celebrado este pleno antes y también por "desviar el foco del debate", "desactivando" y "vaciando" el pleno extraordinario, que finalmente no se celebra. No obstante, según el PSOE, ha servido para que "se siga excavando y conocer lo que esconden los terrenos".

Durante el pleno de este pasado jueves donde se abordó el futuro de la parcela del Astoria, se rechazó con los votos de PP, Cs y edil no adscrito la moción de PSOE y Adelante de realizar una consulta ciudadana para que sean los malagueños los que decidan el futuro, tras las correspondientes excavaciones arqueológicas, de las actuaciones en los citados terrenos.

Asimismo, salió adelante, entre otros, la moción del PP para instar a la Junta a que se permita llevar a cabo sondeos geoarqueológicos; añadiendo además que el pronunciamiento autonómico servirá tanto para conocer si es necesario realizar más excavaciones allí como para valorar la mejor solución arquitectónica para la parcela.