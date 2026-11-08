Desviado a Málaga un vuelo entre Bucarest y Gran Canaria por un pasajero conflictivo a bordo

Un vuelo que operaba entre Bucarest y Las Palmas de Gran Canaria ha sido desviado al aeropuerto de Málaga debido a la presencia a bordo de un pasajero conflictivo. - PERFIL EN 'X' DE CONTROLADORES AÉREOS

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo que operaba entre Bucarest y la isla de Gran Canaria ha sido desviado al aeropuerto de Málaga debido a la presencia a bordo de un pasajero conflictivo, al parecer bajo los efectos de las drogas.

Así lo han dado a conocer los controladores aéreos en una publicación en su perfil en redes sociales publicada este pasado sábado por la tarde.

La tripulación del vuelo notificó la situación al centro de control de Sevilla, al que informaron de la necesidad urgente de desviarse al aeródromo malagueño porque llevaban a bordo a un pasajero conflictivo aparentemente bajo los efectos de las sustancias psicoactivas.

Los controladores señalan que se solicitó la presencia de la Guardia Civil para que estuviera presente a la llegada de la aeronave, y que todo fue coordinado con el Aeropuerto de la Costa del Sol de forma que se facilitó el descenso continuado y la aproximación directa a pista con prioridad.

En su publicación, los controladores aéreos trasladan su apoyo a tripulaciones y pasajeros "que cada vez más a menudo deben soportar este tipo de situaciones".