Detenida una mujer por el homicidio de un hombre por arma de fuego en Pizarra (Málaga)

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EU5ROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre por arma de fuego en la localidad malagueña de Pizarra, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodean a estos hechos, han señalado las mismas fuentes.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,55 horas en Zalea, una pedanía de dicha localidad, hasta donde se han desplazado numerosos efectivos de la Benemérita.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas sobre una agresión con arma de fuego y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios.