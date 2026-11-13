Detenido tras amenazar y herir con un cuchillo a otro conductor en la A-397

Archivo - Carretera A-397 de Ronda-San Pedro
Archivo - Carretera A-397 de Ronda-San Pedro - JUNTA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 12:05
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MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido tras amenazar y herir con un cuchillo a otro conductor en la A-397, la carretera que une la localidad de Ronda con San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22,00 horas de este pasado jueves cuando un hombre de 41 años, al parecer, intentó sacar de la carretera a la víctima, de 39 años, con su vehículo.

Tras detenerse, el ahora arrestado, presuntamente, salió del vehículo y amenazó a la víctima, a la que hirió en el hombro con un arma blanca, según han indicado fuentes cercanas a la investigación.

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