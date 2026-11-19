Archivo - Coche de la Policía Local de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la mañana de este jueves por la Policía Local por presuntas amenazas para intentar llevarse a su hijo pequeño, que estaba en un carrito de bebé, del Hospital Materno Infantil de Málaga capital.

El individuo, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, se presentó en el hospital, portando un arma blanca, y amenazó con llevarse al menor.

El episodio ha ocurrido en el área de Maternidad del centro hospitalario, donde la madre del niño y pareja del hombre había acudido con el pequeño, según la información adelantada por Málaga Hoy.

Este hombre logró salir del centro, pero a pocos metros fue localizado y detenido por los policías locales. Según el rotativo, la reacción de una vigilante de seguridad, que pudo frenarlo, permitió que soltara al pequeño mientras trataba de escapar.