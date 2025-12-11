Detenido por arrojar objetos al suelo, robar figuras de un belén y proferir gritos en una iglesia en Málaga

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de alteración del orden público en el interior de una iglesia situada en el distrito malagueño de Cruz del Humilladero después de arrojar objetos al suelo, sustraer varias figuras de un belén y empezar a proferir gritos en árabe por el micrófono.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de diciembre, sobre las 11.00 horas, cuando una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertó de que un hombre había entrado en la iglesia de Santa Rosa de Lima y estaba causando alteraciones del orden público, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Los agentes se dirigieron al lugar y recabaron el testimonio tanto de testigos como del sacerdote. Según sus manifestaciones, el joven accedió al interior de la iglesia y sustrajo varias figuras de un nacimiento que se encontraba instalado.

Además, se dirigió a la mesa del altar y cogió un hisopo con el que empezó a golpear la misma. Un grupo de feligreses intentó que cesara en su conducta, pero respondió de forma violenta y con intención de golpearles.

Acto seguido, accedió a la sacristía y se encerró en la misma, para salir con una casulla, coger el micrófono y empezar a proferir palabras en árabe.

Posteriormente, se marchó de la iglesia con las figuras en la mano, pero fue interceptado por un testigo de los hechos en las proximidades de la misma, donde esperaron la llegada de los agentes.

Ante los hechos y al carecer de domicilio conocido, los agentes procedieron a su detención, lectura de derechos y posterior traslado a dependencias de Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.