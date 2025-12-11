Detenido en Madrid el sospechoso de robar, destrozar y defecar en la iglesia de San Roque (Almería) hace un mes

Agentes de Policía Nacional frente a la Iglesia de San Roque de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 61 años como presunto autor del robo de apenas 30 euros en la Iglesia de San Roque de Almería, a quien también se le achaca la comisión de graves destrozos y haberse defecado en la sacristía del templo antes de abandonar el mismo hace un mes.

El presunto responsable ha sido identificado gracias a la labor de la Policía Científica, que localizó una huella dactilar parcial durante su exploración del lugar de los hechos que tuvieron lugar en la noche del 29 al 30 de octubre, según ha indicado la Comisaría en una nota.

La investigación se inició tras la denuncia del párroco, quien localizó el templo con la puerta forzada, importantes destrozos en el interior y la desaparición de unos 30 euros del lampadario. Más allá del montante sustraído, los daños causados fueron desproporcionados, constatándose incluso que el autor llegó a defecar en el interior del templo.

La Brigada Provincial de Policía Científica de Almería realizó una inspección ocular técnico policial con la que lograron recuperar un vestigio lofoscópico parcial en el marco de una caja de llaves tirada junto con otros objetos, cuya identificación requirió procedimientos técnicos avanzados debido a su fragmentación y escasa calidad.

56 DETENCIONES ANTERIORES

Este trabajo permitió identificar al presunto autor, a quien le constan 56 detenciones policiales previas, muchas de ellas por hechos similares en templos de diversas provincias españolas.

A partir de la identificación, el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería acordó su localización y detención, dictándose la pertinente requisitoria policial.

Las primeras gestiones no dieron resultado hasta que, el 27 de noviembre --28 días después del robo-- agentes de la Policía Nacional destinados en la Comisaría Estación Sur de Madrid detectaron al sospechoso durante un dispositivo preventivo. En el momento de la detención, los agentes localizaron en la mochila del arrestado dos destornilladores, herramientas compatibles con el 'modus operandi' de los robos con fuerza que se le atribuyen.

Las herramientas fueron intervenidas para su análisis. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Madrid para su posterior remisión a la autoridad judicial reclamante en Almería. La investigación continúa abierta para analizar su relación con otros robos cometidos en lugares de culto.