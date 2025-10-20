Detenido un asaltante por nueve robos en siete días a mujeres en ascensores de edificios de Málaga

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre que presuntamente habría asaltado a nueve mujeres en portales de viviendas en la capital malagueña y en tan solo siete días; unos robos ocurridos supuestamente en concreto en los ascensores de los edificios.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial, que señalan que el denominado 'asaltante del ascensor' habrían perpetrado supuestamente los robos "tras ingeniárselas para adentrarse en las fincas comunitarias y aguardar la llegada de personas vulnerables". La autoridad judicial competente ha decretado su ingreso provisional en un centro penitenciario.

Así, el intruso, de 45 años, se ofrecía a las víctimas a compartir el elevador y, una vez en el interior de la cabina, "les arrebataba el bolso" supuestamente, según han precisado desde dicho cuerpo policial en una nota.

Cronológicamente, el primero de los robos acontecía hace solo unos días en un portal sito en la avenida de la Aurora. Según la denuncia, una mujer de 68 años recibió golpes en el rostro y un brazo por parte de un desconocido con el que había tomado un ascensor, en el edificio donde reside, apoderándose el malhechor de su bolso tras un tenso forcejeo.

Tras este hecho inicial, agentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Oeste de Málaga, a cargo de la investigación, comenzaron a aglutinar nuevas denuncias por robos, todos con un idéntico modus operandi y mujeres como víctimas, la mayoría de edad avanzada, abordadas siempre en el interior de portales.

El sospechoso de todos estos asaltos "habría dejado un reguero de víctimas a su paso", han informado desde la Policía Nacional, concentrándose el resto de casos en calle La Unión, calle Gaucín, Horacio Lengo, Pasaje Río Albaida, Paseo de los Tilos, Jerusalén, Conde del Guadalhorce y Sondalezas.

En el transcurso de la operación 'Mohicano' se estableció un dispositivo para localizar al sospechoso, que ya había sido identificado con la colaboración de las perjudicadas en la pertinente diligencia de reconocimiento, y que además era un "viejo conocido" de los investigadores.

Con la premura que requieren estos casos, ante la posibilidad de que el autor continuara con su espiral creciente de asaltos en la ciudad, los investigadores se coordinaron con otras unidades del cuerpo, al fin de su rápida detención. Finalmente, el pasado 10 de octubre, agentes de la Brigada Móvil arrestaban al sospechoso. Tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión.