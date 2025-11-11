Detenido un conductor implicado en el accidente en Coín (Málaga) en el que falleció un joven por abandonar el lugar

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor supuestamente implicado en el accidente ocurrido en la tarde de este pasado lunes en el término municipal de Coín (Málaga), en el que falleció un joven motorista de 18 años.

Así lo han indicado desde el instituto armado, apuntando que este, conductor que supuestamente provocó el accidente, fue arrestado por abandonar el lugar del siniestro, ocurrido sobre las 17.30 horas en la A-355.

Según informaron desde el Servicio de Emergencias 112, más de una decena de llamadas alertaban de una colisión entre varios vehículos en la que una persona estaba gravemente herida a la altura del kilómetro 12 de dicha vía.

De esta forma, se activó el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, de mantenimiento de la vía y del Consorcio Provincial de Bomberos, que confirmaron que en el siniestro se han visto implicados tres turismos y una motocicleta.

Además del fallecido, tres personas resultaron heridas de carácter leve y fueron atendidas por los servicios sanitarios, aunque no requirieron traslado hospitalario. Fueron una mujer de 18 años, otra de 59 y un hombre del que no han trascendido más datos.