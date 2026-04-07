Detenido tras encañonar a un agente con un arma de fuego en Las Cañadas en Mijas (Málaga)

Arma de fuego intervenida en una operación policial en Mijas - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a un hombre que encañonó a un agente con un arma de fuego. El Ayuntamiento de la localidad ha valorado la actuación policial tras una intervención "de especial gravedad".

Los hechos tuvieron sobre las 04.10 horas del pasado 1 de abril, en la zona de Las Cañadas, cuando los agentes, que realizaban labores de vigilancia en las calles Palomar y Camino de Campanales, detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad.

El turismo se detuvo bruscamente a escasos metros de los agentes, momento en el que el copiloto, encapuchado, con guantes y en actitud claramente sospechosa, abandonó el vehículo de forma repentina, ha indicado el Ayuntamiento de Mijas en un comunicado.

Acto seguido, el individuo se introdujo rápidamente en otro vehículo estacionado en la zona. Cuando uno de los agentes se aproximó para proceder a su identificación, el sospechoso, al percatarse de la presencia policial, sacó un arma de fuego y apuntó directamente al agente actuante.

Ante la amenaza, el agente desenfundó su arma reglamentaria, produciéndose un momento de máxima tensión. En ese instante, el individuo, visiblemente nervioso, arrojó el arma y abandonó el vehículo, iniciando una huida a pie a gran velocidad, mientras el conductor del primer vehículo se daba a la fuga.

Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie tras el sospechoso, que trató de ocultarse entre matorrales en un llano de la zona de calle Teja. Finalmente, fue localizado, produciéndose un forcejeo violento durante la intervención, en el que el individuo agredió a los agentes y opuso una fuerte resistencia.

El sospechoso fue finalmente reducido y detenido por los agentes. Durante la actuación se logró intervenir el arma de fuego, que era portada por el individuo sin la correspondiente licencia.

Los hechos han sido tipificados inicialmente como un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, haciéndose cargo de las diligencias. Los agentes de Policía Local instruyeron el correspondiente atestado, que fue trasladado junto con el detenido y el arma intervenida.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas, ha destacado que "nuestros agentes se enfrentaron a una situación de máximo riesgo, en la que un individuo llegó a apuntar con un arma de fuego, y actuaron con determinación para neutralizar la amenaza".

También ha subrayado que "la rápida intervención permitió evitar consecuencias mayores y retirar un arma de la vía pública". Por último, ha reafirmado que "seguimos trabajando para reforzar los medios y la capacidad operativa de la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad en todo el municipio".