Detenido y encarcelado un hombre por cinco asaltos a personas vulnerables en Málaga mediante el procedimiento del tirón

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un varón de 32 años al que se atribuye la presunta autoría de cinco robos con violencia a personas vulnerables en los barrios de Ciudad Jardín, La Virreina y La Roca. - POLICÍA NACIONAL

Arrancaba las cadenas doradas que portaban las víctimas para después huir en patinete

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un varón de 32 años al que se atribuye la presunta autoría de cinco robos con violencia a personas vulnerables en los barrios de Ciudad Jardín, La Virreina y La Roca. La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional del arrestado.

Así lo ha dado a conocer el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, en el que detalla que el modus operandi utilizado por el sospechoso suponía arrebatar de un tirón las cadenas de oro que ostentaban las víctimas para, a continuación, huir en un patinete eléctrico.

La operación 'Catena', bajo la investigación de agentes de la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Norte, se centró en identificar al responsable de un cúmulo de asaltos a mujeres mayores a las que arrancaba las cadenas de oro mediante el procedimiento del tirón.

Según las averiguaciones, el sospechoso seleccionaba a aquellas víctimas vulnerables que lucían a la vista joyas doradas. Sin margen de respuesta, las perjudicadas eran sorprendidas por la espalda y despojadas de los efectos de valor de un manotazo. Acto seguido, el artífice de los robos aseguraba la huida desplazándose a bordo de un patinete eléctrico.

Los agentes lograron la identificación plena del "tironero" a partir de la correspondiente diligencia de reconocimiento de cinco de las víctimas. Se investiga, además, su presunta implicación en una quincena de casos similares por modus operandi y misma zona de actuación, aún por esclarecer.

En un dispositivo específico de búsqueda, la Policía Nacional ha detenido a esta persona por su implicación en los asaltos. En un registro en su domicilio, los investigadores intervinieron pruebas materiales (incluidas zapatillas y diversa indumentaria utilizada en los robos) que le vinculaban de manera directa con los hechos investigados.

El sospechoso de los asaltos estaría también detrás supuestamente de un hurto en un camión de reparto de una empresa multinacional dedicada al comercio electrónico. Según la denuncia, sustrajo varios efectos del interior del vehículo aprovechando un descuido del repartidor.

Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, el detenido ya se encuentra en prisión provisional según ha informado la Policía Nacional.