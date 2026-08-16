Detenido un hombre de 32 años acusado de matar a golpes a su compañero de piso en Málaga

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un compañero de piso de un hombre de 52 años hallado sin vida y con signos de violencia el pasado 13 de agosto en su domicilio, en Málaga capital.

El autor, de 32 años, se ha autoinculpado del homicidio en la diligencia de toma de declaración practicada en sede policial, y ha sido puesto a disposición judicial este mismo domingo.

Víctima y fallecido compartían domicilio, junto a otros dos varones, en una vivienda en el distrito Bailén Miraflores, en la capital malagueña, ha recordado la Policía en una nota. La mañana del día 13 de agosto, uno de los moradores del inmueble --distinto al que resultaría detenido-- alertaba a los servicios de emergencias que un amigo no respiraba.

Tras confirmarse por parte de los sanitarios el fallecimiento de la persona que no respondía a estímulos en la vivienda, agentes de la Policía Nacional activaban el protocolo de muertes sospechosas de criminalidad al presentar el fallecido hematomas compatibles con una muerte violenta, practicándose la pertinente inspección ocular por Policía Científica y Policía Judicial.

La autopsia practicada al cadáver confirmó una muerte producida por politraumatismos. El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se hizo cargo de la investigación de los hechos. Entre otras diligencias, los agentes tomaron declaración a los compañeros de piso del fallecido. Uno de ellos, tras manifestar versiones incoherentes, se autoinculpó del homicidio, confesando que en días previos al fallecimiento de la víctima llegó a golpearla en varias ocasiones, sin que aquella acudiera a centro médico.