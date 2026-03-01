Detenido un hombre de origen finlandés en Fuengirola (Málaga) por intentar secuestrar a una menor de cinco años

Archivo - Mercadillo del martes en Fuengirola. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 45 años, natural de Finlandia, ha sido detenido este domingo por su presunta implicación en un intento de secuestro de una menor de cinco años en Fuengirola (Málaga).

Según han informado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, la menor se encontraba en el mercadillo del citado municipio junto a su padre, que trabaja en uno de los puestos, cuando sus familiares se percataron de que un hombre trataba de llevársela.

Los presentes lograron retener al individuo hasta la llegada de la Policía Local, que procedió a su arresto y posterior puesta a disposición judicial para la correspondiente investigación de los hechos.