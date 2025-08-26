Detenido en Málaga tras agredir y amenazar con un cuchillo a su madre y hermano y arremeter contra los agentes

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre, de 47 años, como presunto autor de los delitos de lesiones y amenazas en el ámbito familiar y de atentado a la autoridad. En concreto, tras presuntamente agredir y amenazar con un cuchillo a su madre y su hermano y arremeter contra los agentes.

Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Carretera de Cádiz, sobre las 11.00 horas del pasado lunes, 25 de agosto, cuando la Sala del 092 de Policía Local registró una llamada en la que se alertaba de que un individuo estaba agrediendo a su madre, que al parecer tiene varias patologías diagnosticadas, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Los agentes se dirigieron al lugar y desde la calle pudieron escuchar golpes y cómo un hombre gritaba y amenazaba de muerte a varias personas, han precisado.

Así, al entrar al edificio, el individuo se encontraba fuera de la vivienda esperando a los actuantes de forma desafiante y con un cuchillo en la mano. Sin mediar palabra, arremetió contra uno de los policías con la mano en la que no tenía el cuchillo, aunque éste logró repeler la agresión e, inmediatamente, fue reducido y detenido.

En el transcurso de la intervención y ante la violencia del hombre, uno de los agentes resultó lesionado con contusiones en una mano. Una vez que el detenido estaba asegurado, los policías se entrevistaron con los familiares, quienes manifestaron que, aunque el hombre no reside en el domicilio, en la mañana del lunes había acudido al mismo con una actitud agresiva y reclamando dinero.

En esos momentos, se encontraba en el interior de la casa su madre, que está enferma, y uno de sus hermanos. Ante la negativa de acceder a su petición, según manifestaron, el agresor abofeteó en la cara a su progenitora; instante en el que medió su hermano, que recibió un golpe en la boca.

Además, un tercer hermano se personó en la vivienda para tratar de poner fin a la situación, aunque también fue amenazado por el individuo, que se hizo con un cuchillo de cocina. Según el testimonio de algunos testigos, no es la primera vez que suceden hechos similares. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.