Detenido en Málaga un fugitivo reclamado por Colombia por homicidio y transporte de armas

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Nacional de Interpol en España, ha detenido este pasado jueves en Málaga a un fugitivo colombiano de 32 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Colombia por un delito de homicidio doloso cometido en la ciudad de Cali en 2018, y otro delito de transporte de armas.

La investigación se inició tras recibirse una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial a nivel internacional, en la que se informaba de la posible presencia de esta persona en la provincia de Málaga, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las numerosas gestiones y pesquisas policiales desarrolladas por los agentes permitieron confirmar el paradero del sospechoso y proceder a su detención este pasado jueves en la capital malagueña. El prófugo de la justicia colombiana fue localizado en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz.

Según la Orden Internacional de Detención, el reclamado consumó un delito de homicidio doloso con arma de fuego tras abatir a tiros a un hombre en el año 2018 en Cali, en el departamento colombiano de Valle del Cauca. La requisitoria atribuye además al prófugo un delito de fabricación, porte y tenencia de armas en concurso con el de homicidio.

Una vez practicada la detención, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial. De la causa conoce la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza 4 de la Audiencia Nacional.