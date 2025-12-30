Detenido en Marbella (Málaga) un falso policía noruego por intentar estafar a una mujer a la que había robado el coche

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Marbella (Málaga). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) a un hombre de 73 años que se hizo pasar por agente de la autoridad en Noruega para supuestamente intentar estafar a una mujer a la que previamente, al parecer, había robado el coche. Así, ha sido arrestado por los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa.

Los hechos se remontan al año 2023 cuando se denuncia la sustracción de un automóvil en un taller, donde su propietaria lo había dejado para unas reparaciones mecánicas, según han informado desde la Comisaría de Policía Nacional de Málaga a través de un comunicado.

Posteriormente, la víctima amplió su denuncia y manifestó que un hombre había contactado con ella para informarle de que su vehículo había sido recuperado en Noruega "en muy mal estado" y le habría ofrecido una cantidad de dinero "irrisoria" a cambio del mismo.

Finalmente, las gestiones practicadas por los agentes de la Comisaría de Marbella pudieron determinar que supuestamente el arrestado habría sustraído el automóvil, habiendo cambiado las placas por unas de su país natal, y para legalizar la documentación en tráfico pretendía engañar a su legítima propietaria.

La víctima habría dejado su automóvil en un taller en septiembre del 2023, entregando las llaves al responsable del establecimiento. Al día siguiente, el coche ya no se hallaba en el lugar, desconociendo el encargado las circunstancias de su desaparición.

A pesar de las gestiones practicadas, el turismo no pudo ser localizado hasta que en julio de este mismo año, la denunciante facilitó nuevos datos. En la ampliación de su denuncia manifestó que un supuesto policía de Noruega había contactado con ella a través de mensajería y correo electrónico, informándole que su vehículo había sido localizado en el citado país escandinavo y que el mismo se hallaba en malas condiciones.

Este individuo le ofreció una cantidad de dinero "irrisoria" por el mismo, llegándole a enviar un contrato de compraventa para ser firmado, negándose en todo momento la afectada.

Tras una laboriosa investigación efectuada por los agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Marbella se pudo identificar al titular de la línea telefónica y cuenta de correo electrónico utilizada por el supuesto agente extranjero.

Igualmente, averiguaron que esta misma persona habría dado de alta un seguro para un automóvil --en una compañía que opera en el territorio nacional-- con las mismas características técnicas que el sustraído.

Finalmente, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos era un residente de la localidad marbellí, de origen Noruego, que no tenía ningún vínculo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su país.

Durante el desarrollo de la investigación, y momentos previos al arresto del investigado, agentes de la Policía Local de Marbella intervinieron un vehículo que se hallaba mal estacionado en una plaza de aparcamiento, concretamente en el interior de la urbanización donde reside el investigado.

Tras las gestiones oportunas se comprobó que este turismo portaba placas de matrícula noruegas a nombre del investigado y que estas no correspondían con su número de bastidor. Igualmente verificaron que, el número del vehículo intervenido correspondía al denunciado como sustraído por la perjudicada.

Ante todos estos hechos, se procedió a la detención de este hombre de 73 años por los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa.