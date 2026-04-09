Detenido en Mijas (Málaga) un conductor ebrio por amenazar y desobedecer a los agentes en un control

La Policía Local de Mijas realiza 48 controles de seguridad y detiene a 12 personas durante el mes de febrero - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA) , 9 (EUROPA PRESS)

La Polícia Local de Mijas (Málaga) detuvo la noche del pasado sábado a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol tras supuestamente insultar y amenazar a los agentes.

Según ha informado la Policía Local, en sus redes sociales consultadas por Europa Press, los agentes estaban realizando un control de seguridad rutinario en la calle Benadalid de la Cala de Mijas cuando dieron el alto a un vehículo con actitud sospechosa.

En ese momento, el conductor dio positivo en alcohol con 0,64 mg/dl, por lo que se instruyen diligencias penales como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, han señalado las mismas fuentes.

Pese a los intentos de los policías por intentar calmarlo, el hombre continuó con una supuesta actitud agresiva, oponiendo resistencia y desobedencia.

Finalmente, y tras la lectura de sus derechos, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito de desobediencia y un delito de amenzas graves, siendo trasladado a las dependencias de la Guardia Civil.