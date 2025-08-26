Un detenido en relación con el accidente mortal del pasado domingo en Málaga capital

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a una persona en relación con el accidente de tráfico ocurrido este pasado domingo en el falleció un hombre de 45 años.

Así, según han confirmado fuentes municipales, el hombre ha sido detenido por presunto homicidio imprudente. La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo sobre las 13.25 horas, en la intersección de la avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba cuando se produjo el accidente entre dos motos y un coche en el que falleció el hombre.

Al lugar acudieron efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.