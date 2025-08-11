Detenido en Ronda (Málaga) un transportista por hurto de 525 prendas de ropa y otras dos personas por venderlas

Foto de la Policía Nacional sobre robo de prendas de ropa en Ronda. - CNP

RONDA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ronda (Málaga) a un hombre, de 42 años, por presuntamente hurtar 525 prendas textiles, valoradas en 17.000 euros, de una reconocida marca de ropa.

Según han informado desde la Comisaría provincial, el arrestado habría sustraído durante meses parte de la mercancía que debía entregar en un establecimiento de la localidad rondeña para, posteriormente, entregárselos a una mujer y al hijo de esta.

Ambos han sido igualmente arrestados por un supuesto delito de receptación, ya que al parecer se encargaban de venderlos a través de una aplicación de compra venta de productos de segunda mano, han señalado en una nota.

A raíz de la denuncia interpuesta por las responsables de un establecimiento textil en la Comisaría Local de Ronda, los agentes del Grupo Operativo Local iniciaron una investigación a fin de esclarecer la sustracción de 525 prendas, por un valor de 17.000 euros.

Según las manifestaciones vertidas en su declaración, estas personas habrían tenido conocimiento de la venta de parte de su mercancía a través de una aplicación dedicada a la compra venta de artículos de segunda mano.

Estos hechos se estarían produciendo a raíz del hurto de los artículos presuntamente por parte de su transportista habitual, que refería problemas en los envíos, faltando habitualmente alguna caja; comprometiéndose a subsanarlo en el siguiente porte.

Han señalado que como estos hechos se repetían de manera continuada, a las declarantes les resultaba muy difícil llevar un seguimiento exacto de todos los bultos que entrega esta persona.

Tras una exhaustiva investigación, los agentes comprobaron cómo en un perfil de la citada aplicación se vendían prendas de mujer de la marca denunciada. Dicho usuario pertenecía a un varón, afincado en otra localidad malagueña, que tenía puesta a la venta artículos que coincidían con la ropa sustraía, propiedad del establecimiento de Ronda.

En dicho perfil aparecía siempre una mujer, que se encargaba de probarse las prendas que tenían a la venta y a la que nunca se veía el rostro.

Por otro lado, los investigadores consiguieron identificar al repartidor habitual, encargado de entregar los productos en el referido local, y que habría aludido en reiteradas ocasiones problemas en el reparto para no entregar la totalidad de la mercancía.

Supuestamente, y en varias ocasiones, esta persona habría hurtado cajas --de la totalidad de bultos que debía entregar en la tienda-- para entregárselos a las personas que estarían detrás de este perfil para su venta.

Tras la identificación de los involucrados los agentes procedieron a la detención del transportista por un delito de hurto continuado y al usuario de la aplicación y a la mujer que mostraba los artículos, tratándose de un varón de 25 años y la madre de este de 45, por receptación.