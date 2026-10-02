Uno de los detenidos por asesinar por error a un joven en Málaga fue arrestado un año antes por ajuste de cuentas

Imagen de archivo de la zona de Málaga donde se produjo el tiroteo en el que murió un joven. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de los detenidos por su presunta relación con el asesinato por error de un joven de 20 años en la zona de Barcenillas de Málaga capital el pasado 19 de septiembre ya fue arrestado un año antes por ajuste de cuentas, pero quedó en libertad.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, quienes han señalado que este hombre fue puesto a disposición judicial, tras lo que quedó en libertad provisional en esta causa, a la espera de juicio.

Este hombre, al que se le atribuye ahora disparar al joven al creer que era una amenaza, fue detenido en verano de 2025 por proporcionar a un menor de 17 años y a su acompañante tres pistolas para un asesinato en Fuengirola (Málaga), que pudo ser evitado, según la información adelantada por ABC.

En relación con el tiroteo en el que resultó asesinado el joven, la Policía Nacional detuvo a este y a otros dos hombres más, a dos poco después del suceso y al tercero, el mismo día en Fuengirola. El juzgado de Málaga ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres, investigados por homicidio.

La víctima se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se acercaron disparando sorpresivamente varias veces sobre él, que fue traslado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció. La investigación apunta a que "fue confundido".