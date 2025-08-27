Detenidos el portero de una caseta y un amigo por presunta agresión sexual a dos menores en la Feria de Málaga

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 21 y 23 años, el portero de una caseta y un amigo, han sido detenidos por una presunta agresión sexual a dos menores ocurrida en la Feria de Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Así, los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este pasado miércoles, según ha adelantado la cadena 'Ser'. Al parecer, en un momento de la noche el portero conoció a una de las víctimas, que iba acompañada de una amiga. Fue cuando terminó su trabajo, y junto con un amigo, cuando tuvo lugar la presunta agresión sexual.

Tras los hechos, las víctimas alertaron del suceso y lo denunciaron. Uno de los jóvenes implicados fue detenido el jueves y, horas después de ese mismo día, el otro.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, acordó el pasado viernes la puesta en libertad provisional de los dos detenidos.

Así, se les impuso como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas. Se investiga un presunto delito de agresión sexual, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).