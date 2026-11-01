Detienen a dos jóvenes por alentar disturbios en nombre de 'Blocus' en Fuengirola (Málaga)

Varios agentes de la Policía Nacional identifican a jóvenes ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween, a 31 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido la pasada noche del sábado en Fuengirola (Málaga) a otros dos individuos, uno de ellos menor de edad, pertenecientes al llamado movimiento 'Blocus'.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, ambos fueron localizados en el momento en el que se preparaban para cometer actos vandálicos en la ciudad. Los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la localidades de Fuengirola y Marbella.

En tan solo cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola.

Asimismo, la Policía ha detallado que el detenido mayor de edad era el administrador del grupo que coordinaba los actos en el grupo denominado 'Blocus Fuengirola'. Este indicaba el 'modus operandi' a seguir por el resto de miembros, animándoles a cometer sabotajes y daños.

Las investigaciones avanzadas en esta semana permitieron identificarlos para proceder a su detención durante el dispositivo policial de prevención desarrollado la pasada noche. Se les considera presuntos responsables de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.