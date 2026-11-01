La noche de Halloween se salda sin incidencias graves registradas ni heridos en la provincia de Sevilla

Dispositivo de la Policía Local desplegado en la noche de Halloween en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla ha concluido una noche de Halloween "sin incidencias graves registradas". Como novedad en este año se ha contado con la presencia del Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local (GAR). Además, por primera vez la flota de coches de la Policía Local al completo ha contado con desfibriladores en los coches patrulla que se suman a los que ya tenían los vehículos de Protección Civil.

En concreto, el Centro de Control de la Policía Local ha gestionado durante la última noche un total de 102 sucesos, la mayor parte de las intervenciones por ruidos o molestias en la vía pública, según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota. Los Bomberos de Sevilla han tenido 15 actuaciones durante la noche y desde la sala del CECOP se han registrado 38 incidencias, ninguna de ellas de gravedad.

Por su parte, desde el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Sevilla, se ha destacado que entre las 22,00 horas del sábado 31 y las 6,00 de este domingo se han registrado 22 incidencias, de las que 18 han requerido la activación de distintos parques de bomberos.

La actividad se ha situado en niveles similares a los de un fin de semana habitual, con un ligero incremento de los avisos, sin que se hayan registrado incidencias "de especial gravedad" y sin heridos. Entre las actuaciones destacan cinco incendios de contenedores en la vía pública, localizados en municipios de distintas comarcas de la provincia como La Campiña, el Bajo Guadalquivir y la Sierra Sur. El resto de los avisos ha respondido a intervenciones habituales de los servicios de bomberos, sin alteraciones significativas respecto a la actividad ordinaria.

Dentro del dispositivo de control de actividades y establecimientos, los agentes han llevado a cabo la inspección de 13 locales, en la que se ha procedido a un desalojo y al precinto de dos establecimientos, sin que se haya producido ninguna clausura. Se ha detectado, en líneas generales, un "avance positivo" en el cumplimiento de las condiciones de seguridad en comparación con años anteriores.

Además, la Policía Local ha desplegado un operativo itinerante de control de alcoholemia en distintos puntos estratégicos de la ciudad. En total se han realizado 139 pruebas de alcoholemia, arrojando un balance de cuatro resultados positivos, de los cuales dos conllevan responsabilidad penal.

Coincidiendo con Halloween se cumplen tres años desde la puesta en marcha del programa Agente-Tutor en la Policía Local de Sevilla en 2023. Desde entonces los policías han impartido charlas a 100.000 niños y adolescentes sobre prevención sobre todo tipo de materias. Además, durante los días previos a Halloween Bomberos de Sevilla, junto a la Unidad de Línea Verde de la Policía Local, han llevado a cabo numerosas inspecciones en locales y salas de fiesta de la ciudad para asegurar que cumplen con las medidas de seguridad y evacuación y dar la posibilidad de subsanarlas.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha valorado "la eficacia de este dispositivo preventivo, que busca garantizar un ocio responsable, compatibilizar el descanso de los vecinos con la actividad nocturna y mantener la seguridad vial".

La coordinación con el servicio de Emergencias 112 Andalucía, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios operativos municipales ha sido fundamental para atender las incidencias registradas durante la madrugada del día de Halloween.

Desde el Consorcio de Sevilla se quiere agradecer expresamente el trabajo realizado por Emergencias 112 Andalucía, las Policías Locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como reconocer la "magnífica labor" de los servicios municipales, que han prestado apoyo a las intervenciones de los bomberos del Consorcio en la provincia.