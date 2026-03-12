Detienen un hombre en Mijas (Málaga) tras desmantelar un punto de venta de drogas en Riviera del Sol

Detienen un hombre en Mijas tras desmantelar un punto de venta de drogas en Riviera del Sol - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una intervención realizada en un establecimiento situado en el Centro Comercial Las Terrazas, en Riviera del Sol.

El concejal responsable del área de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha valorado la actuación de los agentes y ha enmarcado esta intervención en el trabajo de vigilancia que se viene reforzando en distintos puntos del municipio.

Así, ha explicado que "este tipo de actuaciones son el resultado del trabajo constante de vigilancia preventiva que realiza nuestra Policía Local para garantizar la seguridad en los barrios y atender las preocupaciones que trasladan vecinos y comerciantes".

Cuevas ha señalado que la intervención se produjo cuando agentes que realizaban labores de vigilancia en la zona detectaron movimientos sospechosos de personas que entraban y salían de un establecimiento del citado centro comercial.

Tras interceptar a uno de los individuos que acababa de abandonar el local, los agentes comprobaron que portaba una bolsa termosellada con marihuana que, según manifestó, acababa de adquirir en el interior, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"La presencia policial y la vigilancia preventiva permiten detectar este tipo de situaciones y actuar con rapidez cuando se producen", ha subrayado Cuevas, al tiempo que ha destacado que "la rápida actuación de los agentes permitió comprobar la actividad que se estaba desarrollando en el interior del establecimiento".

Ante esta situación, los agentes procedieron a realizar una inspección del local, donde identificaron al responsable del establecimiento y localizaron diversas cantidades de marihuana y hachís, así como material destinado a la preparación y distribución de estas sustancias.

Durante la intervención policial se incautaron dos bolsas de marihuana con un peso de 489 y 681 gramos respectivamente, una bolsa con resina de hachís con un peso de 865 gramos, así como 164 cigarrillos de marihuana preparados para su venta.

Asimismo, los agentes intervinieron 79 botes de cristal, 23 botes de plástico, bolsas con depósitos para cigarrillos de marihuana, sobres termosellados y dos balanzas digitales de precisión, además de 3.469,90 euros en efectivo y 225 libras esterlinas.

Las sustancias, el material intervenido y el dinero incautado fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Mijas junto con la correspondiente cadena de custodia para continuar con las diligencias.

Por último, Cuevas ha destacado "el trabajo diario que realiza la Policía Local de Mijas para reforzar la seguridad y la convivencia en el municipio, con presencia policial, vigilancia preventiva y actuaciones que permiten responder con eficacia ante situaciones que generan preocupación entre los vecinos".