Dezcallar dibuja un escenario de incertidumbre donde Occidente "está perdiendo el centro de gravedad económica"

El ex embajador de España y ex director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, ha asegurado que el mundo se encuentra inmerso en un escenario de incertidumbre donde Occidente "está perdiendo el centro de gravedad económica", por lo que la Unión Europea "debe unirse para no desaparecer".

A su juicio, esta incertidumbre viene derivada de que "por primera vez en la historia de la humanidad se están produciendo cuatro revoluciones simultáneas", "están pasando demasiadas cosas y demasiado deprisa, y los gobiernos no tienen ni tiempo para legislar". Esto, hace "que todo se tambalee".

Estas revoluciones comienzan con la tecnológica, donde la robotización de los procesos ha supuesto una amenaza para el empleo, aunque también ha generado nuevos puestos de trabajo. También ha aludido a la revolución digital, que ha hecho que a día de hoy, "el delito más frecuente es el que se hace por vía digital".

"La más reciente", la revolución del gen puede poner en peligro los valores éticos, pues ha traído "implicaciones valiosísimas para la salud, pero también muy peligrosas". "Podemos evitar malformaciones, pero también podemos elegir el color de ojos de nuestro hijo", ha señalado. Y la cuarta revolución, la expansión de la población, con más de 8.000 millones de habitantes en el planeta.

"Juntas producen un efecto brutal". "Cada cambio que se produce no es cuantitativo, sino cualitativo, todo cambia a nuestro alrededor y nos produce ansiedad, inquietud, incertidumbre", ha señalado Dezcallar, advirtiendo que este escenario es propenso para la aparición de los nacionalismos y populismos.

"La incertidumbre es la palabra clave". Así lo ha señalado el también articulista y escritor en una ponencia que ha tenido lugar este miércoles en el marco de Extenda Global 2022, un foro empresarial que reúne al sector exterior de Andalucía durante dos días en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

En su intervención, ha definido, siguiendo el título de su ponencia, 'Los vectores geopolíticos que explican el mundo a finales de 2022' y que resume en: el regreso de Estados Unidos tras la salida de Trump del gobierno, la crisis de Europa y la aparición de países que quieren ser protagonistas y cambiar las reglas de Occidente.

La llegada de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos supone para el ex embajador de España, poner el foco en China. Este, junto a Rusia, son dos de los países emergentes que quieren cambiar las reglas del juego a nivel mundial. "Quieren un reparto diferente del poder y que el mundo funcione con otras normas" porque, como ha señalado, hasta ahora lo ha hecho siguiendo a la civilización occidental pero ahora "está en crisis".

"El dominio occidental del mundo está terminando, el centro de gravedad económica se está yendo al Pacífico" y para evitarlo, ha apostado por que Europa "sea capaz de proyectarse a una sola voz, unirnos" porque, de lo contrario, "estamos en riesgo de desaparecer". En este sentido, ha valorado los pasos comunes dados con la pandemia del coronavirus o la respuesta ante la invasión de Rusia a Ucrania, pero ha lamentado que la Unión Europea "no tiene un diseño común" en cuanto a política energética, exterior o migraciones, y así, "será muy difícil que podamos mantener el gasto social que tenemos hoy en día", ha indicado.

CRISIS GLOBALES: UCRANIA Y TAIWÁN

Además, en un contexto de crisis globales, proliferación nuclear, terrorismo y desigualdades, "lo único que demuestra es que el mundo se ha globalizado pero la respuesta se sigue dando a nivel estatal", ha dicho, considerando que un Estado no es capaz de dar respuesta solo a un problema que traspasa sus fronteras y, al final, "son respuestas insuficientes para hacerles frente".

Entre las crisis globales, Dezcallar se ha centrado en la invasión rusa en Ucrania y el conflicto que puede producirse entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán.

Sobre el conflicto en Ucrania ha incidido en que va a ser "una guerra larga" y ha señalado a la posibilidad de que se produzca un ataque nuclear. "Es una barbaridad", ha dicho, al tiempo que ha indicado que Putin ha convertido la guerra de expansión territorial que inició en el país en una guerra en defensa del territorio nacional, pues "ha negado la existencia de Ucrania y ahora dice que está defendiendo territorio ruso; eso muy grave porque podría justificar el uso nuclear", ha alertado.

Sin embargo, advierte de una guerra "que puede ser más grave", la de Taiwán. La posición estratégica de la isla y su gran producción de chips puede desencadenar un conflicto entre Estados Unidos y China, pero Dezcallar ha indicado que el país asiático "no quiere enfrentarse ya", "está ganando tiempo mientras preparan un arsenal de armamento nuclear".

También se ha referido al crecimiento de población que está experimentando y que seguirá aumentando en África. "La época de las grandes migraciones llega, y aquí --en Europa-- estamos en primera fila", por lo que ha apostado por invertir en el continente vecino para dar unas condiciones de vida dignas en los países menos desarrollados.

Con todo esto, el ex director general del CNI dibuja "un mundo bipolar con aristas" donde, por el momento, sitúa a Estados Unidos y China como "grandes gigantes, pero que cuando quieran hablar de armas tendrán que hablar con Rusia y cuando quieran hablar de economía, con Europa", ha concluido.