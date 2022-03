Díaz cree que el Museo Ruso y Unicaja están detrás de la "no crisis" entre PP y Cs en el Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos en Málaga, Guillermo Díaz, ha considerado que la situación creada con la Colección del Museo Ruso de la capital y la arrastrada en los últimos meses sobre Unicaja están detrás de la polémica entre la formación naranja y el PP en el Ayuntamiento de la capital, que ha calificado como "no crisis".

"Yo creo que se magnifica un poco, son declaraciones aisladas de una persona que habla de crisis pero el fondo no es por la votación de ayer --en la Comisión de Economía donde Cs votó junto a la oposición--", ha opinado Díaz en rueda de prensa, tras ser cuestionado al respecto.

En este sentido, ha considerado que esta polémica no es una crisis: "Una crisis sería que afecta a la ciudadanía, no algo que afecta a las cuestiones de partidos que no interesan a nadie y menos con la que está cayendo".

En este sentido, el dirigente liberal ha hecho hincapié en que Ciudadanos "cogobierna" en la capital malagueña: "Es importante el prefijo que parece que a algunos les cuesta asimilar". Y ha insistido en que el PP "hará dentro de poco ocho años que gobierna gracias a Ciudadanos".

"En el peor momento del PP, cuando la Alcaldía estuvo en riesgo, Francisco de la Torre es alcalde durante ocho años gracias a Ciudadanos y ha sacado todos los presupuestos y las modificaciones presupuestarias que le han hecho falta gracias a Ciudadanos", ha sostenido.

Al tiempo, Guillermo Díaz ha expuesto que en el PP "se enfadan porque Ciudadanos le dice que no se puede enviar dinero a Rusia, que tiene que devolver una medalla a Putin, que Málaga no puede ser la única administración española que le da dinero a Rusia". En este sentido, ha recalcado que el PP "pidió la neutralidad de Ucrania y se ha enfadado porque han tenido que rectificar y sumarse a lo que le pedía Ciudadanos".

"Eso es lo que yo creo que está detrás de esto. Y la cuestión de Unicaja. Ciudadanos pidió investigar, ver qué estaba pasando. Hace muchos meses que Noelia Losada advirtió de que algo no estaba bien en Unicaja y el PP estaba en contra de indagar qué estaba pasando ahí", ha aseverado el dirigente naranja.

"¿Usted sabe lo que supone para Málaga que Unicaja no esté en Málaga? O que deje de haber infraestructuras de Unicaja en Málaga o organismos de gobierno en Málaga. Eso pidió Ciudadanos hace muchos meses y no nos hicieron caso, votaron en contra", ha criticado.

Según Díaz, "el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo, en esto sí. En las cuestiones de ayuda para la ciudadanía no, en gestión del día a día para la ciudadanía no; pero en esto sí, en cuestiones de despachitos y en cuestiones internas ahí sí se pusieron de acuerdo". "Esto creo que es lo que hay detrás de esta no crisis", ha concluido.