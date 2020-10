Díaz exige a Moreno "certidumbre y seguridad" y que "no se esconda ni titubee" ante la pandemia: "Hay que ser valiente"

La socialista critica que el Gobierno de Andalucía "esté llegando tarde a todas las decisiones; hay que decir la verdad"

RONDA (MÁLAGA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "certidumbre y seguridad" y que "no titubee ni se esconda" a la hora de tomar decisiones para evitar la propagación del COVID-19 en la región: "Hay que ser valiente y decir la verdad".

Así, en Ronda (Málaga), Díaz ha indicado a los periodistas que estando ya a mitad de la semana y después de que se decretara el estado de alarma el pasado domingo "la gente no sabe lo que tiene que hacer y eso no es bueno". A su juicio, si se sabía desde la semana pasada, "porque lo pidió Moreno Bonilla, que Pedro Sánchez tenía que poner el estado de alarma, me imagino que lo habrá analizado y valorado".

"Las decisiones hay que asumirlas, hay que coger el toro por los cuernos, hay que ponerse al frente del liderazgo y decirle a la gente la situación en la que estamos y las medidas a tomar", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que actualmente, si algo es necesario, es esa seguridad.

Según Díaz, el presidente andaluz "no puede titubear ni esconderse". "Que salga y nos diga la verdad, en qué situación estamos y los primeros que vamos a ayudar somos los socialistas. Si uno juega al despiste, a esconderse y no dar la cara lo que haga al final no va a valer", ha aseverado.

En este punto, ha criticado que el Gobierno de Andalucía "está llegando tarde a todas las decisiones", negando esa anticipación de la que habla el Ejecutivo autonómico: "Hay que tomar las decisiones en el minuto uno, cuando llegas tarde el deterioro económico es incalculable".

Díaz ha indicado que el tejido económico pide esa seguridad y ha lamentado que haya hoteleros y hosteleros que a día de hoy no sepan qué va a pasar durante el fin de semana y el puente de Todos los Santos y si va a haber turismo o no.

"Hay que proteger la vida de las personas y a la vez que la gente siga trabajando pero no hay seguridad si no explican, si unos dicen una cosa y otros, otra. Los que esta semana se están jugando el puente no saben si tienen que comprar más o menos; si van a tener más o menos clientes", ha lamentado, incidiendo en que esta incertidumbre del Gobierno andaluz "ni siquiera hace un favor a la economía sino que genera una situación de desconcierto".

"BUENOS SERVICIOS PÚBLICOS"

Ha recordado las cifras de contagios registradas en Andalucía la pasada semana, con más de 20.000 positivos y 175 fallecidos, "unas cifras muy duras y complicadas". También ha criticado que la comunidad andaluza sea "la última en PCR en España y en número de rastreadores y que tenga los centros de salud colapsados y a los profesionales sanitarios agotados".

"Los hospitales están al borde del colapso, están cerrando UCI, como en el Hospital Virgen del Rocío para hacer obras" o como lo sucedido el pasado mes en el Hospital de Ronda, ha dicho, preguntándose cómo no se posponen esos trabajos en el centro hispalense ante la situación sanitaria con "datos altísimos". "Que nos digan qué quieren hacer y cuando lo sepamos, ayudamos", ha enfatizado, al tiempo que ha informado de que el PSOE presentará un decálogo de propuestas.

Díaz ha manifestado que es "fundamental contar con unos buenos servicios públicos" y ha defendido la importancia de la red CHARE en Andalucía. La socialista ha recordado que en la provincia Málaga "se ha incrementado los contagios en un 40 por ciento" y los datos sanitarios "son muy malos y la prioridad deber ser reforzar nuestro sistema de salud".

En concreto, ha aludido a la denuncia de un sindicato sobre el número de enfermeros en la región: "Sí hay pero las bolsas llevan cerradas desde el 2018". "También hay médicos, pero necesitan contratos estables", ha denunciado Díaz, quien, igualmente, ha exigido que los resultados de las PCR se den en un máximo de 12 horas "y no en 15 días".

"Hay que reforzar las plantillas de los centros de salud, doblar la de Salud Reponde, que está a la mitad de lo que había antes de la pandemia y hay que escuchar a los sanitarios, que están agotados. A la primera ola llegaron después de una situación normalizada pero ahora llegan después de un agotamiento y de encontrarse con más de 1.300 bajas de personal", ha sostenido la secretaria general del PSOE andaluz.

Sobre si es partidaria de retrasar una hora el toque de queda, tal y como han solicitado los hosteleros, ha reiterado que cuando Moreno "diga la verdad", dará su opinión pero sí ha trasladado ese "agobio" de los hosteleros y del sector turístico por el desconocimiento a pocos días del fin de semana: "Así no se pude trabajar, tiene que haber valentía, hacer lo que dicen los expertos, los científicos, que tienen el control de la pandemia, no poner en riesgo de la salud de los andaluces y de aquellos sectores que lo están pasando mal" y para los cuales ha pedido ayuda de la Junta de Andalucía.

"El Gobierno de España ha dado ayudas y la Junta tiene que apoyar a todos los sectores porque dinero hay, está llegando", ha sostenido, insistiendo en esa necesidad de reforzar el número de rastreadores en Andalucía o de aumentar las plantillas sanitarias.

Incluso, ha indicado que no se puede aludir a la posibilidad de cerrar Andalucía "cuando ya están aquí", en referencia a los visitantes; y ha puesto como ejemplo lo sucedido durante el verano: "Si tardas, la gente ya estaba en las playas y en los pueblos de interior". "Están llegando tarde a todas las decisiones, hay que decir la verdad y tomar las decisiones en el minuto uno", ha reiterado.

Susana Díaz, en su visita a unas bodegas de Ronda, ha manifestado que "en estos momentos tan complicados si queremos combatir la despoblación, la gente debe tener buenos servicios públicos y que haya empleo en su territorio para poder quedarse". Por tanto, ha reclamado a la Junta de Andalucía apoyo a los sectores que lo están pasando mal pero que "siguen empujando y tirando del carro" como el sector de la hostelería o el agroalimentario.

De esta forma, la líder de la oposición ha anunciado que el Grupo Socialista va a presentar una iniciativa en el Parlamento para ayudar y compensar las pérdidas en el sector dedicado a la recogida de la castaña, "que está muy dañado en estos momentos".