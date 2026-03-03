La Diputación abre el plazo de los Premios Málaga Viva para reconocer buenas prácticas contra el cambio climático - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga lanza una nueva convocatoria de los Premios Málaga Viva de lucha contra el cambio climático, que alcanzan su novena edición. Desde este martes y hasta el 6 de abril está abierto el plazo para la presentación de candidaturas, que debe realizarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación (sede.malaga.es).

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, ha explicado que "la finalidad de estos premios es fomentar la participación de todos los colectivos sociales para crear una verdadera conciencia ciudadana solidaria y comprometida con la lucha contra el cambio climático".

Existen cuatro modalidades de participación que serán premiadas, cada una, con 3.000 euros. Así, la categoría 'Clima' es para reconocer las buenas prácticas en materia de lucha contra el cambio climático a municipios y entidades locales autónomas, mancomunidades y grupos de desarrollo rural de la provincia.

La modalidad 'Árbol' es para premiar actuaciones demostrativas así como trabajos o actuaciones artísticas, de información y divulgación, educación y formación ambiental por parte de organizaciones sin ánimo de lucro implantadas en la provincia.

Y la categoría 'Aire' se establece para reconocer experiencias y actuaciones de lucha contra el cambio climático a empresas implantadas en la provincia.

Por último, 'Tierra', para premiar experiencias, actuaciones y buenas prácticas de lucha contra el cambio climático del alumnado y asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de enseñanza en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia.

Ortega ha explicado que las buenas prácticas y actuaciones que presenten las diferentes entidades deberán haberse realizado en la provincia en los tres años previos a la convocatoria y en los ámbitos de movilidad, energía, agua, residuos, ordenación del territorio, urbanismo y edificación, sumideros naturales de dióxido de carbono, ecoinnovación y actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana en materia de cambio climático.

Los galardones se entregarán dentro del Encuentro Málaga Viva de este año, que se celebrará el 12 de noviembre en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.

En las siete ediciones celebradas de los Premios Málaga Viva, los galardonados han sido, en la modalidad 'Clima', los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre, Campillos, Arriate, El Burgo, Estepona, Málaga, Manilva y Vélez-Málaga; y en la modalidad 'Árbol', la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de la Concepción, Ecoherencia SCA, la Asociación de Monitores Medioambientales Almijara, la Asociación Relámpago Verde, Andalimpia, CRM Rincón de la Victoria, La Polea de Almargen y la Asociación 4 Estaciones de Álora.

En la modalidad 'Aire' han sido galardonados Bioazul S.L., Proamb Integrada S.L., Green Globe SyPa, Bee Garden Málaga, FoliaProject y Spiga Negra, Hilodoble y Familia Hevilla; y en la categoría 'Tierra', el Colegio Puertosol de Málaga, el CEIP Emilia Olivares de Alhaurín el Grande y el IES Rodríguez Delgado de Ronda.