Tramo de la antigua carretera provincial MA-436 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Málaga ha aprobado la adjudicación de las obras para mejorar la señalización horizontal de la red viaria provincial por un importe total de 1.292.490,22 euros. En total, se actuará en 600 kilómetros de 99 carreteras que son competencia de la institución.

Los trabajos se han licitado en cuatro lotes, correspondientes a las cuatro zonas en las que está dividida la provincia desde el punto de vista operativo del servicio de Vías y Obras: Axarquía, Norte-Antequera, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda. Y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Según se recoge en una nota, la señalización horizontal contempla delimitar los carriles de circulación, separar sentidos de circulación, indicar el borde de la calzada, acotar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, así como reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. En total, se pintarán 11.000 metros cuadrados de superficie.

En la Axarquía, se actuará en 32 carreteras, cubriendo 174,4 kilómetros con líneas de borde y eje central, y las obras se han adjudicado a la empresa Ejevial Señalización, SLU por 358.751,48 euros.

Estas son las vías: MA-3103 (de A-7000 a MA-3111), MA-3104 (de MA-3111 a La Breña), MA-3105 (de MA-3111 a MA-3107), MA-3106 (Cútar-El Borge), MA-3107(Benamargosa-Riogordo), MA-3108 (Benamargosa-Cútar), MA-3109 (El Borge-Almáchar), MA-3110 (Olías a Totalán), MA-3111 (Olías a MA-3105), MA-3112 (de MA-3109 a MA-3116), MA-3113 (de A-356 a Benamargosa), MA-3114 (Moclinejo-Almáchar), MA-3115 (Benamocarra-Iznate), MA-3116 (de A-356 a Benamocarra), MA-3117 (de MA-3119 a El Valdés), MA-3118 (Cajiz-Iznate), MA-3119 (Benagalbón-Moclinejo), MA-3200 (Rincón de la Victoria-Benagalbón), MA-3201 (de A-7 a Macharaviaya y Benaque), MA-3202 (de MA-24 a MA-3110), MA-3203 (de N-340a a Cajiz), MA-3204 (de N-340a a Chilches), MA-4104 (de A-7205 a Alcaucín), MA-4105 (Canillas de Aceituno-Sedella), MA-4106 (de A-7205 a Canillas de Aceituno), MA-4107 (Sedella-Salares) MA-4108 (Salares-Árchez), MA-4109 (Arenas-Daimalos), MA-4110 (Corumbela-Daimalos), MA-4111 (de Vélez-Málaga a Arenas), MA-5103 (Árchez- Corumbela) y MA-6102 (de N-340 a Río de la Miel).

En la zona Norte-Antequera se ha adjudicado la señalización horizontal a Ecofilia, SA por 337.024,01 euros.

Afectará a 171,85 kilómetros de 20 vías: MA-4100 (de A-7203 a límite provincial), MA-4101 (acceso a Alfarnate), MA-4102 (de MA-4101 a A-7204), MA-4103 (de Alfarnate a A-7204), MA-4403 (de A-343 a A-384), MA-5100 (de A-7201 a MA-5102), MA-5102 (de A-7201 a A-333), MA-5405 (de MA-4403 a A-384), MA-5406 (de Humilladero a A-384), MA-5407 (de Mollina a N-331), MA-5408 (de N-331 a Cartaojal), MA-6100 (acceso a Villanueva de Tapia), MA-6404 (de A-7278 a Campillos), MA-6406 (de A-7278 a Almargen), MA-6407 (Campillos hacia El Saucejo hasta límite provincial), MA-6408 (Fuente de Piedra-Los Carvajales), MA-6409 (Los Carvajales-Alameda), MA-6410 (acceso a Mollina), MA-6411 (Alameda hacia La Roda hasta límite provincial) y MA-6416 (Villanueva Algaidas-Cuevas de San Marcos).

Por lo que respecta a la zona del Valle del Guadalhorce, se actuará en 21 carreteras, en tramos que suman 140,4 kilómetros. Los trabajos se han adjudicado por 316.263,91 euros a Sedinfra, SA.

Serán las siguientes vías: MA-3101 (A-45 a Casabermeja por Los Gámez), MA-3301 (Alhaurín de la Torre a Instalaciones Provinciales), MA-3302 (de A-7059 a A-357 por Villafranco del Guadalhorce), MA-3303 (Coín-Puerto de Pescadores), MA-3304 (Cártama-Alhaurín el Grande), MA-3400 (acceso a Gibralgalia), MA-3402 (de A-7075 a Almogía), MA-3403 (Villanueva de la Concepción-Almogía), MA-3404 (de Casabermeja a A-7075), MA-4400 (acceso a Bobastro), MA-5400 (El Burgo-Serrato), MA-5401 (El Burgo-Casarabonela), MA-5402 (de MA-5401 a Ardales), MA-5403 (Ardales-El Chorro), MA-5404 (de A-357 a A-7278), MA-6400 (acceso a Serrato), MA-6401 (de A-367 a Cañete la Real), MA-6402 (Cañete la Real por La Atalaya a límite provincial), MA-6403 (de Teba a A-7278), MA-6405 (acceso a Teba) y MA-7404 (de A-384 a Cañete la Real).

En la Serranía de Ronda la señalización horizontal se realizará en tramos de 16 carreteras que suman 113,3 kilómetros. Los trabajos se han adjudicado por 280.450,82 euros a Visever, SL.

Son las siguientes: MA-7303 (Cartajima-Júzcar), MA-7305 (acceso a Parauta), MA-7306 (acceso a Cartajima), MA-7403 (Arriate-Puerto del Monte), MA-8300 (de A-7 a Casares), MA-8301 (Estepona-Jubrique), MA-8302 (de MA-8301 a Genalguacil), MA-8304 (de MA-8305 a Genalguacil), MA-8305 (Algatocín-Jubrique), MA-8306 (acceso a Benalauría), MA-8400 (de Benaoján a su estación), MA-8401 (Benaoján-Cortes de la Frontera), MA-8402 (Montejaque-Benaoján), MA-8405 (acceso a Cortijo de Los Villalones), MA-8406 (de MA-7402 a Venta de la Leche) y MA-8407 (de MA-8405 a Montecorto).