La Diputación apoya el documental de Rafatal 'A través de El Espejo Negro' que se estrena en el Festival de Málaga

La Diputación apoya el documental de Rafatal ‘A través de El Espejo Negro’, que se estrenará en el Festival de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 8 de marzo, en el marco del 29 Festival de Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA de la Diputación acogerá el estreno del largometraje documental 'A través de El Espejo Negro', del director y guionista Rafael Robles Rafatal. La cinta cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Málaga y Canal Sur.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, y el director malagueño, junto a Mariana Pineda, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga; Moisés Salama, responsable de programación y contenidos del Festival de Málaga; y los protagonistas de la película: Ángel Calvente, creador de la compañía El Espejo Negro; Carmen Ledesma, distribuidora teatral y pareja del director, y el hijo de ambos, Laín Calvente Ledesma, actor e iluminador.

El vicepresidente ha recordado que el centro cultural de calle Ollerías fue precisamente el que acogió el primer estreno de Rafatal. Fue en el año 2000. "Nos alegra y nos enorgullece que, 26 años después, y tras tantas películas y premios, Rafatal regrese al MVA con este nuevo trabajo dedicado a una compañía también muy premiada y que ha llevado el nombre de Málaga por todo el mundo", ha expresado.

Durante la rueda de prensa, celebrada en el MVA, se ha presentado el cartel y se ha proyectado el tráiler de la película, que repasa la trayectoria de El Espejo Negro, la única compañía teatral malagueña y andaluza de marionetas con tres Premios Max, "que con un sello absolutamente propio y con un lenguaje corrosivo y burlón, ha llevado al mundo entero sus producciones", ha destacado Rafatal.

Creada en 1989 por el autor y dramaturgo andaluz Ángel Calvente, la compañía El Espejo Negro combina el compromiso social con el aprendizaje en valores y la creación de mundos fantásticos con personajes ferozmente humanos. Sus espectáculos son provocadores, innovadores y técnicamente impecables.

El camino de la compañía se inició en 1990 con 'Todas ellas tan suyas', que con su lenguaje teatral único y trasgresor dejó claro que aquellas marionetas contaban historias para adultos. Desde esta primera historia hasta la adaptación de la película 'El verdugo' de Luis García Berlanga han pasado 37 años y 16 producciones teatrales que han obtenido multitud de premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, tres Premios Max.

El documental 'A través de El Espejo Negro' sigue a la compañía en su periplo escénico por España, permitiendo al espectador adentrarse en el mundo de esta troupe y conocer el día a día de la compañía y la experiencia mágica del público.

La gran cantidad de aventuras y desventuras de la compañía se ve reflejada en esta historia audiovisual que mezcla imágenes de archivo con producción propia basada en la grabación de la tourné que la compañía está viviendo en este momento con cuatro espectáculos en activo en teatros de toda España: 'El verdugo', 'Cris, pequeña valiente', 'Es-puto Cabaret' y 'Espejismo', además del teatro de calle 'La Cabra', que supone una revisión del espectáculo creado en el año 2000, pero esta vez, capitaneado por Laín Calvente.

El título del documental hace referencia, por un lado, a la novela de Lewis Carrol, y por otro, a 'Espejimo', una de las propias producciones de la compañía.

El documental, igual que las obras y personajes de El Espejo Negro, se inspira en el mundo de Jim Henson y todo lo relacionado con sus marionetas, especialmente, las realizadas para las películas 'Cristal Oscuro' y 'Dentro del laberinto'. También adquieren gran peso el mundo oscuro y tenebroso de Tim Burton, la estética de las pespectivas imposibles y escaleras infinitas del artista holandés Escher, y el onirismo y la equidistancia simbólica del trabajo de Günter Grass en 'El tambor de hojalata', llevado al cine por Volker Schlöndorff.

Las entrevistas de la película son dirigidas por los propios personajes de la compañía. Algunos de los entrevistados son Antonio Banderas, Salva Reina, Adelfa Calvo, Antonio Meliveo, Pablo Bujalance, Laura Baena, Daniel Galindo o Mercedes León. En total, la cinta reúne 41 testimonios, el casting más multitudinario, completo y diverso al que Rafatal se ha enfrentado y que también lo incluye a él mismo como entrevistado.

"He crecido con El Espejo Negro", ha recordado el director durante la presentación. "La primera vez que me introduje en su mundo fue con 'El circo de las moscas'. Durante dos horas mi vida se paró, se congeló y se dejó atrapar por unos personajes burlones como aquellos de las antiguas cortes, que empezaron a contarme cosas que para un adolescente de los años noventa parecían evidentes, reales, tangibles... pero que más tarde descubrí que para la sociedad eran tabú", ha expresado Rafatal.

"Es muy curioso observar cómo, a lo largo de los años, y cuando yo ya había revelado mi experiencia artística en el cine, los tabús siguen sobrevolando nuestro mundo. El Espejo Negro los convierte en un cubo de agua fría y los arroja al público. De esta manera, empapado de realidad, es como sale uno de El Espejo Negro", añade el director malagueño.