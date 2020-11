La Diputación aprueba iniciar la contratación de la concesión para la gestión del Caminito del Rey durante cinco años

El Pleno aprueba comenzar este proceso, que también incluye el centro de recepción de visitantes y su aparcamiento

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado este viernes en una sesión plenaria extraordinaria, con los votos favorables de PP, Ciudadanos, PSOE, el diputado no adscrito Juan Cassá y la abstención de Adelante Málaga, iniciar la contratación de la concesión de servicio para la nueva gestión del Caminito del Rey y del centro de recepción de visitantes y su aparcamiento durante cinco años. La nueva concesión comenzará a lo largo del próximo año, una vez resuelto el proceso de selección, y hasta entonces se mantendrá prorrogada la actual.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado "el gran éxito" del Caminito del Rey tras más de cinco años desde su recuperación y ha subrayado "los beneficios y el impacto económico que está generando, especialmente en los municipios del entorno, convirtiéndose en una marca y un recurso turístico cultural y medioambiental de primer nivel para toda la provincia".

El proceso de contratación se realizará a través de un procedimiento abierto restringido sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación, mediante su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Entre los aspectos que deberá tener en cuenta la concesionaria, se establece que el 65 por ciento de las entradas se venderán directamente a particulares a través de la plataforma online o en taquilla y el 35 por ciento a través de agencias y establecimientos autorizados.

En cuanto a la afluencia máxima de visitantes, se fija en 1.100 personas durante el primer año --igual que actualmente--, pudiendo ampliarse a 1.300 visitantes los dos años y a 1.500 personas en los dos últimos años si así lo autoriza la dirección del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes.

El precio de la entrada individual propuesto es de 12 euros (IVA incluido), dos euros más que actualmente; aunque precisamente este será uno de los criterios a tener en cuenta en la concesión, valorándose un coste a la baja. En cuanto a las visitas guiadas y su precio, se anunciarán en la web oficial (www.caminitodelrey.info), reflejando claramente que el precio de la misma incluye la entrada de acceso a la instalación más el precio de la prestación del servicio de guía. El pliego contempla que las líneas telefónicas de atención al cliente vinculadas al Caminito serán gratuitas.

Se estima que para la prestación adecuada del servicio serán necesarios 39 puestos de trabajo y, teniendo en cuenta los periodos de vacaciones y festivos, la plantilla rondará las 54 personas. Paralelamente, el concesionario debe contar con un personal de seguridad y vigilancia las 24 horas del día y todos los días del año, que se instalará en las casetas ya habilitadas a tal efecto con monitores en el Caminito y en el propio centro de recepción de visitantes.

Por otra parte, también se incluye que el canon a abonar a la Diputación, que es uno de los criterios de adjudicación, tiene un importe mínimo previsto de 100.000 euros --y máximo de 350.000--. Además, la empresa que se haga cargo deberá afrontar los gastos de mantenimiento del Caminito y del centro de visitantes, cuantificados en 94.000 euros anuales, así como el canon de ocupación de monte público, que en 2019 ascendió a 31.497,69 euros.

Entre los criterios objetivos que se tendrán en cuenta para valorar las ofertas destacan las mejoras que se incluyan en cuanto al canon, las inversiones en el entorno, los gastos de mantenimiento y el precio de la entrada. Igualmente, se valorarán otros aspectos como la calidad del servicio que se vaya a prestar, la capacitación de la empresa y la plataforma tecnológica para la venta de entradas.

ESPÍRITU DEL CAMINITO

Salado ha incidido en que se mantiene "intacto" el denominado espíritu del Caminito, como ejemplo de la cooperación y la colaboración entre diferentes administraciones, "lo que ha garantizado que todas las actuaciones llevadas a cabo y las decisiones adoptadas hayan sido fruto del consenso"

Así, ha sostenido que con la contratación de esta concesión "se va a dar un salto de calidad muy importante en la gestión" del Caminito y ha defendido la colaboración público-privada, para que "los grandes proyectos e iniciativas que se acometen, como el Caminito del Rey, sean garantía de éxito y obtengan mejores resultados".

Desde el PSOE, la concejala en Álora (Málaga) y diputada provincial Desireé Cortés ha admitido que hay aspectos de la gestión que "deben mejorar", entre los que ha citado las condiciones laborales de los trabajadores, que tienen "sueldos menores y no se ajustan a los convenios". Al respecto, la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha lamentado que no se explique si se subrogará o no a los empleados de la actual concesionaria.

Cortés también se ha referido a que deben mejorar las condiciones de seguridad y acometer su modernización. Así, ha indicado que si ocurriera un incidente en este espacio "ni la Diputación ni nadie conoce cuántos hay dentro del Caminito" y ha pedido más transparencia en la venta de entrada y en los beneficios que se generan.

A juicio de Cortés, el pliego "se queda corto" en cuanto a la protección ambiental del Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes y ha señalado que solo se dan puntos a las ofertantes en este caso si desarrollan actividades de sensibilización ambiental. "No hay gestión de las aguas residuales y van al pantano, es una vergüenza, más aún en un entorno que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad", ha apostillado Cortés.

La portavoz de Adelante, por su parte, ha vuelto a reclamar una gestión propia de la Diputación o de los dos ayuntamientos, Álora y Ardales, lamentando que se dejen los beneficios del Caminito "en manos privadas". También ha mostrado su sorpresa porque el canon máximo sea de 350.000 euros cuando el actual es de 400.000 euros: "La nueva concesionaria va a pagar un canon menor y va a gestionar más infraestructuras públicas: el Caminito, el centro de recepción de visitantes y el aparcamiento".

Igualmente ha criticado que se hable de una dotación sanitaria de una ambulancia del 1 de mayo al 30 de septiembre, lamentando que el resto del año "lo asuma el sistema de salud pública y deje a Álora sin ambulancia". "Como el sistema no está saturado ni tiene problemas estructurales, ustedes en el pliego dicen que la ambulancia esté cuatro meses, el resto del año qué, que el sistema de salud pública asuma la ambulancia", ha criticado.

Sánchez ha lamentado la abstención de su grupo y ha admitido que le gustaría que hubiera salido por unanimidad pero ha puesto como elemento clave la subrogación de los trabajadores actuales y el hecho de haber conocido el mismo día del pleno este pliego.

El diputado de Medio Ambiente, Cristóbal Ortega, ha aclarado las dudas y ha destacado que es "un día importante porque se da por finalizada la primera adjudicación, a Hermanos Campano, y abrimos un nuevo escenario con nuevas condiciones". "Ojalá siga funcionando, dando beneficios a la comarca, seguimos abierto a los municipios y empresarios", ha indicado y se ha comprometido a mantener en los mismos términos la comisión de seguimiento.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Por otro lado, en el pleno ha salido adelante con el voto a favor de PP, Ciudadanos y el diputado no adscrito Juan Cassá la nueva estructura organizativa de la Diputación, anunciada por el presidente el pasado miércoles y que enmarcó en el refuerzo de la gestión frente a los distintos retos planteados por la crisis sanitaria del COVID-19 y prestando especial atención al impulso de las políticas sociales y a los recursos humanos y materiales con los que cuenta la entidad.

Tanto el portavoz del PSOE, José Bernal, como de Adelante han exigido más explicaciones y han criticado que se "engorde" la estructura política y no la de base de la institución. Al respecto, Salado ha subrayado que los cambios se realizan para ser "más ágiles y eficaces en las distintas áreas y prestar mejor servicio a los ciudadanos y alcaldes".